Cesado del Inai por caso de Femexfut acusa “juicio sumario”; “no permitiré que mis derechos sean violados”, dice

Jonathan Mendoza Iserte, quien este miércoles fue destituido como Secretario de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aseguró a EL UNIVERSAL que su cese responde a un “juicio sumario”, “mediático” e “intimidatorio,” que le ha generado un daño reputacional, motivo por el que adelantó, interpondrá recursos legales contra quienes resulten responsables.

En entrevista, explicó que las comisionadas y el comisionado Presidente del Inai, le notificaron la destitución previo a que se desarrollara la sesión del pleno de este miércoles. Detalló que antes de ingresar a la reunión, presentó un decálogo en oficialía de partes, donde expuso los argumentos por lo que no renunciaría por voluntad propia.

“Me mandaron a llamar los comisionados como a las 12:30 del día, me dieron la oportunidad de exponer o plantear mis consideraciones, y lo que hice fue justamente leerles mi escrito, cada uno de los puntos que están ahí plasmados”, declaró.

El oficio, en poder de El Gran Diario de México señala que él no fue parte, ni acudió a ninguna comida con ejecutivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); que no conoce la denuncia que dio a conocer este rotativo y que posteriormente se replicó en otros medios; y que no ha sido notificado legalmente, motivo por el cual, se encuentra en estado de indefensión.

Mendoza Iserte aseguró que la determinación del pleno del Inai, “está violando mis derechos de presunción de inocencia y debido proceso”, que no le han dado la oportunidad de defenderse, y que ha sido objeto de un juicio sumario, mediático e intimidatorio “que me ha generado un daño reputacional”.

El exfuncionario del Inai detalló en el escrito que ha ejercido su derecho de réplica en diversos medios de comunicación, e insistió en que la decisión de destituirlo, por parte del pleno, responde a “juicios de valor y aseveraciones sin que existan pruebas”.

“A pesar de todas las transgresiones mencionadas, me solicitaron la renuncia y no acepté presentarla porque hacerlo implicaría reconocer que participé en un acto de corrupción. Dejo constancia aquí de dicha terminación laboral no justificada”, declaró.

Jonathan enfatizó en que tomará las acciones legales correspondientes.

“En contra de las personas responsables de estos actos plagados de calumnias, irregularidades, falsas acusaciones, daños morales y reputacionales que deberán repararse conforme a las leyes aplicables. Me refiero a toda aquella persona que me haya me haya generado un daño moral o reputacional debido a esta situación. Quiero hacer notar que soy un funcionario público que ha colaborado en esta institución y coadyuvado a la defensa de derechos humanos por más de diez años, espero que entiendan que no permitiré que mis derechos sean violados”, agregó.

Asimismo, recordó que desde que la Femexfut interpuso la denuncia, hay muchas lagunas, por lo que exigió que se investigue a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias.

“No se han aclarado las situaciones ni de modo, ni de tiempo, ni de lugar, ni de quiénes estuvieron presentes, ni qué acordaron, ni siquiera sabemos de quién es el despacho que ahí se menciona, la Femexfut no ha dicho nada y me parece que lo mínimo que tendrían que decir es quién les recomendó el despacho y qué despacho es, se tiene que resolver y aclarar”, aseveró.

Finalmente, dijo que se va con la frente en alto: “Mi pleito no es con el Inai, en el sentido de que es la institución donde trabajé por más de 10 años, es mi casa, hoy la dejo, pero con la frente en alto y confiado en que la verdad saldrá a la luz, porque yo soy el más interesado en que se investigue a fondo este asunto y que se llegue a la verdad”.

