El presidente nacional de Morena, Mario Delgado afirmó que no habrá posibilidad de fraude u otras malas prácticas en la elección del Estado de México porque tendrán cubiertas las 20 mil casillas de la entidad; aunque hizo un llamado a la gente a no confiarse.

"No habrá ninguna posibilidad de que traten de robarse la elección, de cambiar las actas, de alterar las urnas o de tratar de ejercer influencia en la gente a la hora de votar”, sostuvo.

“De esta manera estamos blindando la presencia de nuestro movimiento el día de la elección en las casillas para que la oposición no caiga en la tentación de llevar a cabo sus malas prácticas, sus fraudes", enfatizó.

El líder morenista afirmó que tienen una representación muy buena en el Estado de México y que la gente está muy entusiasmada de participar en la elección del próximo 4 de junio.

Sin embargo, denunció que en algunas zonas rurales del Estado de México, así como en el sur y el norte de la entidad, la oposición está condicionado el voto con entrega de despensas, amenazas y agresiones.

Por ello, dijo que el voto masivo de los ciudadanos será determinante para evitar que dichas prácticas de "mapaches electorales" surtan efecto.

“Como ocurrió en el 2017, hay una enorme presión sobre la población. Hay una gran presión sobre las mujeres que son beneficiarias de la Tarjeta Rosa, a quienes les pedimos que no se dejen engañar, que no caigan en esta trampa que les está poniendo el PRI: es falso lo que dicen, si gana la maestra Delfina no va a quitar estos apoyos, por el contrario, está planteando hacer un esquema integral de apoyo a las mujeres sin que haya ya un condicionamiento, sin que haya esta visión de utilizar a las mujeres como botín político”, expuso.

El dirigente de Morena hizo un llamado a la gente a que no se confíe y que haya una votación masiva por el partido en el Estado de México.

