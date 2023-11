No es válido, moral ni éticamente, usar la tragedia de Acapulco con propósitos político-electorales: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se opone a la crítica, pero no es valido que se utilice la desgracia de la gente con propósitos electorales para atacar al gobierno queriendo manipular a la población

