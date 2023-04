El senador Ricardo Monreal Ávila solicitó a sus simpatizantes borrar las bardas que pintaron en respaldo a sus aspiraciones presidenciales para no dar motivos a señalamientos y evitar incurrir en alguna falta o violación a la legislación electoral.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado advirtió que aún no han llegado los tiempos para este tipo de expresiones, por lo que subrayó que hay que cuidar que no se caiga en actitudes inapropiadas.

-¿Estaba enterado de la existencia de esas bardas en respaldo a su candidatura presidencial?

“No sabía y estoy atendiendo eso, porque les agradezco mucho a los que hayan hecho, pero no es momento, no creo que sea conveniente y vamos a agradecerle a la gente que lo está haciendo, pero decirles que no es el momento, que vamos a esperar los tiempos legales que establezca la convocatoria”, respondió.

Ricardo Monreal recordó que ha sido crítico de las bardas que promueven la candidatura de las llamadas “corcholatas” presidenciales: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por lo que no puede incurrir en lo mismo.

“A pesar de que hay miles y miles y miles de bardas, lonas y espectaculares de los tres aspirantes, yo no lo había hecho hasta ahora, y no quisiera que se hiciera, estoy intentando hablar con la militancia para que nos ayude y para que cuidemos todo. (…) Agradezco mucho sus muestras de simpatía, pero que no es el momento”, insistió.

El coordinador parlamentario de Morena manifestó que no tiene idea de quiénes pintaron las bardas con frases de apoyo a su candidatura presidencial que aparecieron en la Ciudad de México, pero dijo que “seguramente se va a saber, entonces yo entiendo que lo hacen de buena fe y hay que cuidar mucho no incurrir en responsabilidad”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

