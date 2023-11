La virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a caminar las colonias y calles de Acapulco para conocer la magnitud del desastre tras el paso del huracán "Otis".

Señaló que es falso que se haya resuelto el tema de la electricidad y del abasto del agua, y mencionó “la incapacidad del gobierno no es lucrar con la tragedia”.

“En su visita de este martes a Acapulco, yo invito al Presidente a que recorra, que camine esas colonias, para que se dé cuenta de la dimensión de la tragedia”, dijo la aspirante presidencial. Agregó que es falso lo que dice el director de la CFE, Manuel Barttlet, en el sentido de que está prácticamente resuelto el tema del servicio de energía eléctrica.

En rueda de prensa y acompañada de senadores de oposición, se expusieron fotografías sobre la situación que prevalece en la mayoría de las colonias y zonas rurales de Acapulco: “Ojalá esas fotografías se las pongan, si no quiere subir a las colonias para que vea la magnitud de la tragedia".

Cuestionada sobre si existe un uso electoral o se está lucrando con la tragedia como acusa el Presidente a la oposición, dijo que “señalar la incapacidad del gobierno no es lucrar con la tragedia”.

Expuso que no se ha podido reestablecer la telefonía celular porque se cayeron casi la totalidad de los postes, “pero el Presidente si no se dejar ayudar por parte del sector empresarial, no habrá manera de restaurar. Ya se restableció la energía en la Costera, pero no en la mayoría de las colonias no hay luz, ni agua”.

“Es muy desafortunado que Morena y sus aliados no tengan la sensibilidad para el tamaño del desastre… así como fueron a pasearse en el AIFA en su momento, que vayan a Acapulco para ver a las familias sin techo, que duermen a la intemperie…vamos a insistir en el debate, en visibilizar el problema que ellos quieren ocultar.

“No es lucrar, es señalar. Ya estamos trabajando en Coyuca de Benítez, estamos apoyando con despensas, con los senadores, más de 4 mil despensas se han repartido”, expuso.

Por su parte, el coordinador del PRI y exacalde de Acapulco, Manuel Añorve, le pidió al Presidente que recorra las colonias: “Se va dar cuenta que le está fallando el secretario de la Salud, el titular de la CFE, su gabinete. En otras tragedias los presidentes caminaron por las calles, por las colonias”.

“Con respeto le digo que sobrevolar el Puerto de Acapulco no es conocer las necesidades. No es politiquería, debe estar su gabinete tomando decisiones después de caminar por las calles”, apuntó el priista.

Expuso decenas de fotografías que tomó ayer lunes en diversas colonias de Acapulco y dijo que por lo menos se requieren 60 mil millones para empezar la reconstrucción y llegar a 300 mil millones de pesos.

