Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, compartió en Twitter una reflexión con motivo del Domingo de Ramos, celebración religiosa que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa, esto de acuerdo con la tradición católica.

En dicho mensaje, Calderón cita a Isaías, quien habría sido un profeta durante el siglo VII antes de nuestra era, y cuyos mensajes, trasladados al contexto político mexicano, han sido interpretados como una respuesta a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T.

“El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido… y yo no me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos", escribió el exmandatario.

"Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”, agregó.

Foto: Captura (Twitter)

Entre las respuestas a esta publicación, vista por seguidores del expresidente, se encuentra: "requiere mucha fuerza tan solo resistir el escarnio de los impíos. Gracias por trasmitir este gran mensaje", y "que Dios lo bendiga".

Felipe Calderón, perseguido político de AMLO, afirma senadora

Hace unas semanas, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró en conferencia de prensa que Felipe Calderón era un "perseguido político de AMLO".

"La cantidad de menciones que durante La Mañanera, a lo largo de esta administración, se han hecho en contra de Felipe Calderón demuestra que, para López Obrador, sin lugar a dudas es un adversario al que persigue políticamente, yo no tengo ninguna duda de ello", dijo.

Además, se refirió a casos como el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Calderón, así como Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la extinta Policía Federal, y dijo que la ley se tiene que aplicar sin distingo de partidos o personas.

Lee también Tunden en redes a Margarita Zavala por ahora sí señalar excesos en el INE

asf