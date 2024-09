“Niño Verde” visita Palacio Nacional para gestionar que en Presupuesto 2025 se invierta en áreas naturales protegidas y niños con cáncer

Jorge Emilio González, exlíder nacional del Partido Verde (PVEM), visitó esta mañana Palacio Nacional para reunirse con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda (SHCP), para buscar que en el Presupuesto Federal de Egreso 2025 se invierta en áreas naturales protegidas, en energías renovables y en apoyar a niños con cáncer.

Al acompañar a Waldo Fernández González, senador por Nuevo León, el llamado “Niño Verde”, evitó opinar sobre la reciente aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, pues señalo que no es legislador ni dirigente del partido.

“¿Realmente cuál es la importancia de que un partido como el suyo pueda reunirse con el secretario de Hacienda?”, se le preguntó.

“Pues es muy importante, sobre todo en las condiciones ambientales que está México. Lo que venimos a plantear es la necesidad de invertir en las áreas naturales protegidas y en el tema de energías renovables para combatir el cambio climático. Y yo, en lo particular, tengo proyectos importantes para ayudar a los niños con cáncer, y también le platiqué de la necesidad de destinar recursos para el tema de niños con cáncer".

En el recinto histórico, Jorge Emilio González, reconoció que el presupuesto del próximo año “está apretado” pero indicó que en las medidas de las posibilidades le gustaría que se invirtiera en estos rubros.

“Sabemos que está apretado el gasto, pero en las medidas de sus posibilidades nos gustaría ayudar a esos tres temas: en las áreas naturales protegidas, energías renovables y apoyo a los niños con cáncer”.

“Y ya por último, avanzó la reforma al Poder Judicial, su opinión al respecto” se le insistió.

“Pues yo en eso no me meto, No soy legislador, no estoy de dirigente del partido. Yo vengo a ver temas ambientales y le agradecemos mucho. Aquí mi amigo senador me ayudó a que nos recibiera. Él tuvo una reunión, yo vengo de acompañante. Y yo por los temas de historial del Verde, me interesa lo de medio ambiente y por los temas a los que me estoy dedicando, el tema de niños con cáncer”, respondió.

























