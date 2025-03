La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se hayan perpetrado “crímenes de lesa humanidad”, como afirman colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos.

La Mandataria federal reconoció que en México existe delincuencia organizada, ante lo cual, aseveró, el gobierno federal trabaja para pacificar y disminuir los delitos en el territorio nacional.

“No sé qué quieran decir con ‘crímenes de lesa humanidad’. Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado; eso no, eso no existe ya en México, lo que hay es delincuencia organizada, y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México”, dijo.

En Palacio Nacional, y luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomó posesión del rancho Izaguirre, la Jefa del Ejecutivo aseguró que se va a investigar a fondo y que en su gobierno “no vamos a construir verdades jamás.

“Lo que diga la fiscalía, con la investigación que venga de la fiscalía y la apertura que tenga que tener toda esa investigación. Pero no sé a qué se refieran con esto. Es muy importante que ellos también tengan toda la información, toda.

“Y hay que ver, también, qué organizaciones son, no sé.... No, no vi yo el comunicado, hay que ver qué organizaciones”, indicó.

La Mandataria informó que ayer envió al Senado de la República las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.

“Hoy enviamos al Congreso las reformas a la Ley de Búsqueda y de Población que anuncié el lunes sobre el tema de todas las medidas que estamos tomando para fortalecer la investigación y la prevención en el caso de desapariciones”, dijo.

Alistan concurso de corridos tumbados sin violencia

Sheinbaum anunció que el próximo 7 de abril la Secretaría de Cultura presentará la estrategia para promover la música mexicana, como alternativa a los denominados “corridos tumbados” que hablan del crimen y que, en vez de hacer apología de la violencia, “se haga apología del amor, el desamor”.

La Mandataria federal señaló que esta iniciativa busca incorporar a los jóvenes a la cultura y, en particular, al canto.

“Vamos a presentar el 7 de abril una iniciativa muy grande que está haciendo Secretaría de Cultura con empresas privadas de México y de Estados Unidos, y productores, promotores, para promover la música mexicana sin contenido violento, que no haya apología de ninguna manera a los grupos delictivos.

“Vamos a darle una vuelta a que sí haya corridos tumbados, pero que hablen de otras cosas, que no hablen de violencia, que no sea este trato que luego se da a las mujeres en las canciones. Es un esfuerzo de empresas productoras de Estados Unidos y de México. Le va a gustar mucho a la gente, a ustedes también”, adelantó.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en esta estrategia habrá concursos a nivel municipal, estatal y regional.

“Vamos a promover pues la creación de nuevas letras y juntarnos para todos los géneros, y nuevos géneros que quieran, para darle la vuelta y que realmente, en vez de hacer apología de la violencia, que se haga apología del amor, del desamor, de la paz, de la solidaridad, del paisaje, del amor a México, del amor a la naturaleza, a la familia, tantas y tantas canciones que hay con distintos motivos, pero que ya el tema de la violencia quede en el pasado”, añadió la Titular del Ejecutivo.