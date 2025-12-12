A cien días de la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ), se están sentando las bases de un sistema judicial acorde a lo que exige el México de la transformación, dijo Néstor Vargas Solano, titular del OAJ.

El exconsejero jurídico de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes un informe de sus primeros tres meses en el cargo que asumió en septiembre pasado derivado de los cambios en el Poder Judicial de la Federación (PJF), por la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un evento que se transmitió en redes sociales, al que acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la presidenta Sheinbaum, Vargas Solano afirmó que la renovación apenas comienza en el Poder Judicial, donde ahora, aseguró, se administran y destinan los recursos asignados con responsabilidad y sin corrupción.

Lee también Gobernadora de Morelos y Congreso estatal salvan de su insolvencia económica a la UAEM y al Poder Judicial

Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ) durante su informe a 100 días de labores (12/12/2025). Foto: X (@rosaicela_)

“Los resultados alcanzados en estos cien días demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta, contamos con un Poder Judicial que administra y destina los recursos asignados con responsabilidad y sin corrupción, que forma con excelencia su personal y que acompaña a las personas juzgadoras y a la base trabajadora en sus necesidades, sentando las bases de un sistema legítimo, sensible y real frente a las demandas que exige el México de la transformación”, indicó.

El funcionario señaló que la renovación comienza a mantener su impulso y se requiere unidad, convicción y voluntad para seguir perfeccionando al PJF. Por ello, agradeció a los trabajadores del Poder Judicial y a los y juzgadores por su compromiso con México y su compromiso por la transformación.

Refirió que, en este nuevo capítulo del Poder Judicial de la Federación, se abrieron las puertas al pueblo de México, a través de una administración más cercana a la ciudadanía, que le comenzó a devolver al Poder Judicial la confianza y dignidad que nunca debió perder.

Lee también INE pide ajustes legales para elección judicial

“Y estamos poniendo orden para acabar con los privilegios que tanto lastimaron al pueblo de México. El compromiso de mis compañeras y compañeros del Órgano de Administración es claro: hacer realidad junto con los órganos jurisdiccionales y auxiliares del Poder Judicial el mandato previsto en el artículo 17 constitucional. Una justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita sin sesgos ni gastos onerosos, que atienda las necesidades y demandas reales que exige la sociedad mexicana”.

Incluso, presumió que se está frente a un hecho histórico, “en el que se están extinguiendo en el Poder Judicial las personas e intereses que se creían intocables, aquellas redes internas que sólo protegían y servían a unos cuantos y que desconocían las demandas de las personas juzgadoras y de la base trabajadora. Eso nunca debe volver a suceder”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc