La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la inauguración del Mundial de Futbol 2026 no se vaya a llevar cabo en Estadio Azteca. "¿Quién nos lo va a quitar? No, no hay nada. Va a ser aquí en el Azteca".

Esto, luego que según algunas versiones en redes sociales, Canadá buscaría quitarle a México la inauguración del Mundial 2026.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que el Estadio Azteca ha sido sede de dos inauguraciones en Mundiales de Futbol -México 1971 y México 1986 – y aseguró que en el Mundial del próximo año, este estadio albergará la inauguración del Mundial que se organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

"Claro que sí, ¿Quién no lo va quitar? No, no hay nada, va a ser aquí en el Azteca. El Azteca es el estadio en la Ciudad de México que ha tenido tres inauguraciones y va a tener la tercera", declaró.

Partido inaugural lo mantiene México, sostiene Gabriela Cuevas

Aparte, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial FIFA 2026, sostuvo que el partido inaugural lo mantiene nuestro país en el Estadio Azteca.

“Se mantiene como está establecido. No existe solicitud alguna para modificar el calendario de juegos ni las ciudades sede”, dijo Cuevas al desmentir versiones que circulan en redes sociales.

Reiteró que México “será el mejor lugar” para vivir la Copa FIFA en 2026, y ya muchos países tienen gran interés en participar con México.

