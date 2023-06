Andrea y Sandra tienen una relación desde hace tres años, la cual, describen, han logrado llevar en calma en la Ciudad de México donde cada vez más se alejan los prejuicios y la discriminación, aunque aún hay quien no comparte que el amor no tiene género.

En compañía de Neto, su mejor amigo de cuatro patas, la pareja acudió a la Tercera Edición de la Marcha Lencha que se realizó este sábado en la Ciudad de México.

Juntos participaron en la caminata que partió a las 13:00 horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, entre música, baile, consignas en defensa de la libertad y del ser, y pese al calor que desde hace varios días no cede en la capital del país, rebasando los 30 grados.

El contingente, encabezado por una bandera monumental a tonos naranjas y rosas, simbólica del movimiento, se contó por cientos, y se distinguió por sus paraguas multicolor, así como por el contingente de motociclistas. Llena de color, música y exigencias de inclusión, diversidad y respeto, así transcurrió la marcha.

También no faltaron los carteles con mensajes como: “Viva el amor entre morras”, “Marcha Lencha: visibilidad, inclusión, existencia y resistencia”, “Resulta que no las admiraba sino que ellas me gustaban”, “Vulva con vulva. Lesbianas con la lucha”.

Las y los asistentes dieron una muestra de lo que se verá el próximo fin de semana cuando se realice la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ sobre Paseo de la Reforma.

“En ocasiones anteriores salimos a visibilizar todas las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, porque generalmente se ven a los hombres gays, y queremos que se nos visibilice”, expresó Clara, quien también adelantó que ya prepara su outfit plateado para el próximo sábado.

“Se ha avanzando mucho, pero todavía hay mucha discriminación. Seguimos luchando en cada marcha por los derechos de todos”, sostuvo al aportar la bandera multicolor del movimiento y en compañía de su amiga Sherlyn.

Los cientos de asistentes a la Marcha Lencha 2023 se encontraron al arribar al Monumento a la Revolución con diversas actividades, desde música, talleres de sexualidad, incluso un stand de prerregistro para entregar los documentos necesarios y contraer nupcias el próximo 23 de junio, en una boda comunitaria civil. Todo en el marco del mes del orgullo.

Alzan la voz por las víctimas

Previo al inicio de la caminata, se leyó un pronunciamiento de los colectivos quienes exigieron justicia para los lesbofeminicidios, como es el caso de Isabel Herrera y Concepción González, asesinadas en la alcaldía Gustavo A. Madero en marzo de este año.

“Alzamos la voz para nombrar y recordar a las víctimas de lesbofeminicidios. Exigimos justicia por el lesbofeminicidio de Isabel Herrera y Concepción González, y de sus hijos Andrés y Luis, familia lesbomaterna asesinada en la alcaldía Gustavo A. Madero en marzo de este año”, expresó una de las voceras del movimiento. Las asistentes respondieron con gritos de “¡Justicia!”.

Durante el discurso también se recordó a mujeres lesbianas que fueron asesinadas en otros estados de la República como Nayarit y Sinaloa. La exigencia fue en contra de la invisibilización de las “lenchitudes”.