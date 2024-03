Integrantes del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México se manifestaron esta mañana para exigir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que cumpla el compromiso de donar un predio de 999 metros cuadrados para construir viviendas de familias de escasos recursos de la alcaldía Álvaro Obregón.

“Estamos exigiendo que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) cumpla los compromisos que asumió el año pasado, el director general, Ernesto Prieto Ortega y su director corporativo, Luis Bárcenas Vázquez. Ellos asumieron el compromiso de donar un predio al gobierno de la ciudad para que se pudiera construir una vivienda de interés social.

“Esto quedó plasmado por escrito, que el gobierno de la Ciudad de México hizo la solicitud tal como se le pidió por parte del Indep y que hasta el momento no se había resuelto, pero el mes pasado, la directora corporativa actual del INDEP, Elvira Espinoza Gutiérrez negó la posibilidad de resolver el problema y se negó a cumplir los compromisos de su antecesor”, denunció Oliver Saavedra en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Hay aproximadamente 60 familias afectadas. Exigimos en primer lugar, que se cumpla el acuerdo porque no planteamos este problema a penas. Ellos nos presentaron bajo qué lineamientos era posible la donación del INDEP al gobierno de la ciudad. Nos pidieron la justificación social (algo que hizo el gobierno de la CDMX) y solamente falta que el comité de donaciones sesione y que le dé el visto bueno a la donación que estamos solicitando que se haga”, dijo Oliver Saavedra, dirigente de Antorcha de la alcaldía Álvaro Obregón.

Lee también: INAI ordena al INDEP transparentar estructura orgánica de Notimex

Asimismo, explicó que esta denuncia solo ha sido atendida por el Secretario de Gobierno, Ricardo Ruíz Suárez y el ahora Jefe de Gobierno, Martí Batres y los dos ex funcionarios del Indep, Ernesto Prieto Ortega (quien se encuentra en Guanajuato) y Luis Bárcenas Vázquez, reiteró que estos últimos fueron los que se comprometieron con las familias.

“Lo que nos habían puesto como pretexto es que no podían donar a la organización, sin embargo, nosotros nunca pedimos el predio para el Movimiento Antorchista, sino para las familias que necesitan una vivienda”, expresó Oliver Saavedra.

“Estamos luchando por un predio que ya nos había prometido el INDEP, que ya nos habían dado como estipulación a donación para el gobierno y que a su vez el gobierno lo metiera para un programa de vivienda donde nos podíamos incluir nosotros. Fuimos a las oficinas del INDEP, cerraron y no nos atendieron, procuraron ya no estar ahí cuando llegamos para no atendernos”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL, Ester Hernández Mejía, una de las afectadas.

Señaló que llevan peleando cinco años y siempre los traen con diferentes respuestas para tranquilizarnos un poco y llevar esto hasta el límite. “Hasta que Morena cambie o hasta que esté otro partido o siga Morena y nos siga dando atole con el dedo”, expresó la dirigente del Movimiento Antorchista.

Lee también: FGR recupera predio invadido en la alcaldía Azcapotzalco

“No es justo para el pueblo, ya que ellos son parte de los que cobran los salarios de los políticos y de quienes están en el poder (...) somos nosotros los mexicanos que pagamos todos nuestros impuestos para poder tener algo digno y algo que no nos han solucionado. Somos gente pobre y necesitamos una vivienda. Somos trabajadores que ganamos el salario mínimo, pagamos nuestros impuestos para entrar a un programa social que no nos ha dado la oportunidad”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rmlgv