Senadoras de Morena respondieron a la intención de la panista Lilly Téllez de presentar una demanda por una supuesta agresión con unas tijeras durante la acalorada sesión de la Comisión Permanente del pasado 26 de junio.

Las legisladoras negaron que hubiera intención de lastimar y acusaron a la senadora del PAN de provocar y utilizar el recinto como plataforma de espectáculo.

La senadora Karina Ruiz, señalada por Téllez como responsable del incidente, minimizó la situación y aseguró que se están evaluando los pasos a seguir desde su bancada.

“La realidad es que lo más importante acá es que este recinto se respete, que no se siga interrumpiendo y haciendo actos que no permitan desarrollar los trabajos como merece el pueblo de México”, declaró en entrevista.

Respecto al uso de las tijeras, Ruiz aclaró que no hubo ningún intento de agresión.

“Jamás hubo intención de lastimar a nadie con el objeto, eso sí se tiene que decir. Nunca hubo una intención de mi parte, por eso las moví lejos, tanto de ella como de mi persona. Y la realidad es que tenemos que tener límites”, explicó.

En su opinión, tanto unas tijeras, como un megáfono como el que utiliza la senadora Téllez, pueden convertirse en objetos riesgosos si se usan de forma incorrecta.

“Yo, como luchadora social, he protestado, he usado megáfonos para hacer denuncias a injusticias, pero no shows. Un megáfono no se debe utilizar solo para llamar la atención”, dijo la legisladora morenista.

Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher también desestimó la queja de Lilly Téllez y criticó el historial de declaraciones de la panista.

“Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero con todo respeto, una persona que ha ofendido a la comunidad LGBTTIQ+, a personas con discapacidad, que se ha referido al cuerpo de las mujeres y de los hombres de forma peyorativa, no puede hablar de dignidad”, sostuvo.

Micher insistió en que Morena actuará conforme a derecho:

“Nosotros vamos a actuar como tengo que actuar, en defensa y, por supuesto, defendiendo mis derechos y los derechos de todas y todos que han sido también agredidas y agredidos por ella. Si ella insistiera, pues quiero ver cómo va a defender sus derechos cuando ha ofendido a un amplio sector de la población”, declaró.

Sobre la posible demanda, ambas senadoras morenistas coincidieron en que la panista está en su derecho, pero subrayaron que su bancada también valorará las acciones legales a seguir.

