Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que con las reformas a 70% de la Constitución, hechas desde 2018 a la fecha, Morena y sus aliados están por concluir su propuesta de nación.

Descartó que pretendan modificar los 126 artículos de la Carta Magna, pues sostuvo que los objetivos que se plantearon desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador, como presidente, ya se lograron.

“Estimo que en los siete años (...) debe de haber modificado más de 100 artícul os de la Constitución; a ellos se suman leyes creadas de manera nueva o de manera inédita que deben ser 50 o 60 nuevas leyes; y modificaciones a leyes existentes deben ser unas 200, cuando menos”, puntualizó. Antonio López

