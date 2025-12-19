El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que con las reformas a 70% de la Constitución, hechas desde 2018 a la fecha, Morena y sus aliados están por concluir su propuesta de nación.

Descartó que pretendan modificar los 126 artículos de la Carta Magna, pues sostuvo que los objetivos que se plantearon desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador, como presidente, ya se lograron.

“Estimo que en los siete años (...) debe de haber modificado más de 100 artícul os de la Constitución; a ellos se suman leyes creadas de manera nueva o de manera inédita que deben ser 50 o 60 nuevas leyes; y modificaciones a leyes existentes deben ser unas 200, cuando menos”, puntualizó. Antonio López