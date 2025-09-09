Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

El Grupo Parlamentario de Morena aprobó por mayoría crear una nueva vicecoordinación que estará a cargo de la diputada Dolores Padierna.

Lo anterior fue aprobado la mañana de este martes durante una reunión privada que se está llevando a cabo al interior del salón Aurora de la Cámara de Diputados.

Previamente, la propuesta era quitar a la diputada Gabriela Jiménez de la vicecoordinación, y darla a Dolores Padierna, como parte de una "operación cicatriz", para compensar a la legisladora, quien la semana pasada perdió la vicepresidencia de la Mesa Directiva para darla a Sergio Gutiérrez Luna.

Previo al encuentro, realizado en el salón Aurora de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se encerró junto al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y las diputadas Gabriela Jiménez y Dolores Padierna.

La encerrona duró menos de cinco minutos. Posteriormente Padierna y Ramírez Cuellar llegaron al salón, mientras que Gaby Jiménez y Monreal estuvieron unos minutos más a solas.

Ya iniciado el encuentro, en el que sacaron a asesores y personal que no sea legislador, Ricardo Monreal anunció que el acuerdo fue crear una nueva vicecoordinación.

La reunión continúa en este momento...

apr