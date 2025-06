El grupo parlamentario de Morena en el Senado se declaró listo para concretar en el periodo extraordinario de sesiones una agenda que busca fortalecer los pilares del proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como ejes la justicia social, la eficiencia institucional, la seguridad pública con enfoque civil, la protección ambiental y la transformación del modelo económico y administrativo del Estado.

“Este conjunto de reformas legislativas refleja el compromiso del grupo parlamentario de Morena con la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, abordando temas clave para la protección de los derechos humanos, el bienestar social, el medio ambiente y la eficiencia institucional”.

El vicecoordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier Velazco, afirmó que están listos para aprobar reformas que fortalecerán y serán pilares del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“En un momento histórico para el país, esta agenda busca fortalecer los pilares del proyecto de nación que encabeza la primera mujer presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene como ejes la justicia social, la eficiencia institucional, la seguridad pública con enfoque civil, la protección ambiental y la transformación del modelo económico y administrativo del Estado”, destacó.

Detalló que se abordarán, entre otras, reformas trascendentales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia lícita y al Código Penal Federal; desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; expedición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y abrogación de la ley vigente; reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

También, reformas a diversas leyes en materia ferroviaria, incluida la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; fortalecimiento de la fiscalización interna en la Cámara de Diputados; reformas a los artículos 53 y 57 Quáter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, se votará la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas a nueve leyes relacionadas.

Reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ante la extinción del Coneval; reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social; y fortalecimiento de la Contraloría Interna del Senado.

PAN prevé periodo extraordinario opaco y lleno de albazos de Morena

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, denunció que el periodo extraordinario de sesiones que inició este lunes será opaco, con albazos y falta de respeto al Poder Legislativo porque nadie ha tenido acceso a los dictámenes en materia de desaparición de personas ni de telecomunicaciones.

“A pesar de que ya inició el periodo extraordinario, no existe dictamen y no se ha convocado a las comisiones, es decir, no conocemos el documento que el oficialismo pretende convertir en ley y ni siquiera existe todavía una fecha para la sesión de comisión en la que se va a presentar ese documento, ese dictamen que pretenden que se convierta en una ley, materia de desaparición de personas y en materia de telecomunicaciones”, detalló.

En conferencia de prensa, señaló que el oficialismo no quiere que se conozcan los términos de las reformas delicadas, para que pasen de noche.

Lo más grave, dijo, es que en paralelo al periodo extraordinario de sesiones también sesiona la Comisión Permanente, con lo que pretenden introducir más temas, como una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Amparo y probablemente reformas a todas las leyes secundarias en materia de Poder Judicial.

“El oficialismo quiere legislar en lo oscurito, sobre las rodillas, en los temas importantes no conocemos los términos, ni ellos mismos los conocen y, por lo tanto, pues va a ser el periodo extraordinario de los albazos”.

El senador Anaya explicó que el PAN está de acuerdo en trabajar diario, incluyendo sábados y domingos, pero exigió que se transparenten los dictámenes para estudiarlos y emitir un voto responsable.

“Nosotros sí vamos a estudiar los temas, nosotros sí vamos a revisar los dictámenes, vamos a votar a favor todo aquello que estemos convencidos le sirve al país, le sirve a México y por supuesto nos vamos a oponer con fuerza y con determinación a aquellas cosas que sean contrarias al interés público”, puntualizó.

Sobre la reforma antilavado, expuso que es muy delicada, porque quien se cataloga como persona políticamente expuesta se vuelve sujeto de investigación.

“Puede haber un monitoreo permanente de qué compra, dónde compra, sus cuentas bancarias, y está bien si esa persona es un servidor público, es positivo, eso ayuda a combatir la corrupción. El problema es que en ese artículo, en la definición de persona políticamente expuesta, agregan: y cualquier persona relacionada”.

El PAN está a favor del objetivo de la ley, que es combatir el lavado de dinero, pero es muy delicado que utilicen ese argumento para intervenir en la vida privada de las personas, concluyó.

