El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para permitir el uso médico de Naloxona como medicamento para tratar casos de sobredosis en México.

La propuesta del coordinador Ricardo Monreal, argumenta que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente 0.5 millones de muertes están relacionadas con el consumo de drogas a nivel mundial, de las cuales el 70% se atribuye al consumo de opioides.

Asimismo que el porcentaje anual del uso de opioides es de 1.2% de la población mundial, destacando que la región de Norte América cuenta con una prevalencia de 3.6%. Asimismo, señala que el origen de la heroína incautada dentro de Estados Unidos de América proviene de México, tal como lo evidencia la siguiente gráfica.

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La iniciativa propone reformar la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud con el fin de eliminar la Naloxona de la lista de las sustancias psicotrópicas que se encuentran desglosadas en el artículo mencionado

“Lo anterior permitirá que la Naloxona esté disponible como un antídoto seguro y eficaz para revertir las sobredosis causadas por el consumo de opioides, de manera que se bloqueen o contrarresten, por ejemplo, los efectos de la heroína, la oxicodona o el fentanilo, que tantas vidas han cobrado como resultado, precisamente, de las sobredosis que generan”, señala la propuesta.

Se detalla que, a pesar de que la Naloxona no es un psicotrópico, la legislación vigente en materia de salud la mantiene como tal, endilgándole propiedades psicoactivas que no corresponden a su naturaleza real.

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“Lamentablemente, esta errónea disposición legislativa ha redundado en la afectación de la salud e incluso, la vida, de muchas personas usuarias de opioides o de drogas inyectadas; éste último aspecto se ve potenciado en grupos en condición de vulnerabilidad y rezago social, pues les resulta mucho más gravoso acceder a servicios de salud. Asimismo, las y los jóvenes tienen mayor riesgo de incurrir en sobredosis debido a que, en los últimos años, el mercado de los opioides se ha extendido sagazmente, alcanzando con fuerza a este grupo poblacional”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.

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