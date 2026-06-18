En plena fiebre mundialista, pero también de debate y escándalos políticos, senadores y diputados de Morena impulsan que se apruebe un decreto para declarar el día 17 de octubre de cada año como el “Día del Futbol Mexicano”.

Las iniciativa que ya se analiza en comisiones del Senado, expone que el día 17 de octubre, ya que con base en diferentes referencias, se detectó que en esa fecha pero de 1943 se jugó el primer torneo profesional donde participaron 10 equipos y dio lugar al torneo y después a la actual Liga MX”.

La senadora Simey Olvera, promotora de la iniciativa, indicó que fue en Real del Monte, Hidalgo, denominado como "Pueblo Mágico", donde existió en el año de 1825 una pequeña cancha a orillas de la Mina de Dolores, una de las más importantes del estado, donde se disputaron esos partidos entre personajes británicos y mineros mexicanos.

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“Lo relevante es que este día conmemorativo, enmarque el Futbol Mexicano desde una perspectiva transversal y general, para reconocer a las y los futbolistas, personas entrenadoras, directivas, instituciones, autoridades, federación, escuelas, personas utileras, médicas del deporte, auxiliares, entre otros”.

Se expone que la selección mexicana y los clubes de la hoy denominada “Liga MX”, representan símbolos colectivos que fomentan un fuerte sentido de pertenencia, especialmente durante el desarrollo de competencias nacionales e internacionales, cuando el país entero se moviliza en torno a los partidos.

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En el ámbito cultural, el futbol forma parte del día a día de millones de personas, de los productos y servicios que consumimos, de los contenidos de entretenimiento que ofrecen las plataformas y medios de comunicación.

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