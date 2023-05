Ministros de la Corte solo están para defender a “machucones”, no al pueblo: AMLO El Presidente expresó que “ellos no representan al pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia”

López Obrador acusó a los ministros de no estar en ese puesto para impartir justicia para el pueblo, sino para defender los intereses de los potentados. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL