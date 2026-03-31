La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a partir del pasado 28 de febrero, cuando intensificó el conflicto en el Medio Oriente, funcionarios diplomáticos implementaron una estrategia de apoyo y asistencia consular, la cual ha permitido la evacuación de mil 545 connacionales, residentes y turistas, desde los países de la región, como Qatar, Israel, Irán, Líbano, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

A través de un comunicado, explicó que la estrategia se ha ejecutado gracias a la coordinación y a las gestiones de los titulares de las embajadas y sus equipos, con autoridades locales y diplomáticas de la región.

En ese sentido, la Cancillería agradeció y reconoció al personal diplomático, funcionarias y funcionarios que, con compromiso y vocación, dijo, han estado al pendiente de las y los mexicanos que decidieron salir por voluntad propia del Medio Oriente, así como de aquellos connacionales que permanecieron velando en todo momento por su seguridad e integridad física, y facilitando el flujo de información con autoridades locales.

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La SRE reafirmó que su recomendación de no viajar a Medio Oriente sigue vigente mientras prevalezca la situación del actual conflicto y refrendó la disposición de las representaciones para atender cualquier petición de asistencia o protección consular a través de sus líneas de teléfono:

Además, recordó los números de las embajadas de la región:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán) +98 912 122 4463 (número iraní) y 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán, 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel, 054-316-6717

Embajada en Jordania, 0778 00 0494

Embajada en Qatar, 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita, +966557539374

Embajada en Kuwait, +965 9401 6333

Embajada en EAU, 504 54 0273

Embajada en Líbano, 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095

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