La propiedad privada de los medios de producción y la producción injusta dentro del Capitalismo, donde la concentración y acumulación de la riqueza se queda en unas cuantas manos, son la raíz y el origen verdadero de la proliferación de todos los problemas sociales que vive la humanidad y "para atacarlos se necesita un partido político de masas de los trabajadores y eso es lo que está construyendo el Movimiento Antorchista, aseguró Aquiles Córdova Morán, líder nacional antorchista, en el marco de la conmemoración del "6 de Junio. Día de los Mártires Antorchistas", que se realizó en Tecomatlán, Puebla, el domingo 8 de junio.

En un homenaje con dos eventos: una concurrida marcha luctuosa con coronas y arreglos florales por las principales calles de Tecomatlán que culminó en el Mausoleo Municipal; y otro, un evento político-cultural realizado en el “Teatro Aquiles Córdova Morán”, Antorcha recordó a sus 233 compañeros caídos en la lucha durante 51 años, por la construcción de una patria más justa y equitativa; varios de ellos fueron asesinados por las balas enemigas del progreso y desarrollo de los pueblos y otros por enfermedad o muerte natural; "Morir por Antorcha no es morir, Morir por Antorcha es vivir", fue la consigna que durante todo el día se dejó sentir en la Atenas de la Mixteca poblana.

Aquiles Córdova, en un mensaje ante más de 2 mil 500 antorchistas, con representaciones de todo el país, fue enfático al decir que ya es hora de hablar claro al pueblo de México y hacer que entienda y comprenda la sociedad y la realidad en que vive; "Hay mucha pobreza, mucha violencia, hay un baño de sangre en México; la educación es de mala calidad y va para abajo, las carreteras y caminos son un desastre, la vivienda popular está abandonada y el sistema de salud es totalmente deficiente".

Sin embargo, aunque todo esto es visible, recordó que muy poca gente entiende la realidad política de los pueblos, lo que está en el fondo de estos problemas, no ven las raíces hondas de los problemas y males: "ha llegado la hora de que todos los mexicanos sepamos que los males que padecemos y vemos no se deben, totalmente, a la mala fe de los funcionarios o políticos que gobiernan"; ellos también son víctimas de esta situación al no detectar cuál es el origen de la problemática.

Así, remarcó que lo que hace que la sociedad no muera es el trabajo del hombre, sin él, no existiría. "El trabajo humano mantiene a la sociedad porque es el que produce lo que la sociedad necesita para vivir; además, de la utilidad de los medios de producción. Si no hay estas dos cosas no se puede producir nada"; las herramientas, dijo, no se podrían mover solas y producir solas, se necesita la Fuerza de Trabajo porque las pone en movimiento; "por eso pueden vivir naciones tan pobres como las de África o naciones tan ricas como las de Europa o Asia".

Al avanzar en su razonamiento, el líder social, de la organización más grande y mejor estructurada de México, con más de 2 millones de agremiados y con presencia en todas los estados; recordó la historia y dijo que en algún momento un pequeño grupo de hombres y mujeres se hicieron dueños, acapararon y monopolizaron todos los medios de producción -directos e indirectos-, y todas las materias primas que se necesitan para producir y eso se llama la “propiedad privada de los medios de producción”. Por otro lado, la masa trabajadora en general se quedó sin esos medios de producción y aunque el hombre tiene su fuerza de trabajo no puede producir nada si le falta la otra parte que está acaparada.

En este sentido, afirmó que los dueños de esos Medios de Producción, que no pueden funcionar solos, le tienen que comprar su fuerza de trabajo al obrero o al campesino, pero lo que producen no es de ellos, "se lo apropia el patrón; el obrero de la fábrica se va con las manos vacías, nada de lo que se produce es de él ni se lo puede llevar. La causa de la pobreza y marginación es la propiedad de los Medios de Producción y en este sistema, llamado Capitalismo, el obrero no puede dejar de trabajar porque si lo hace, se muere de hambre".

Asimismo remarcó que hablar con la verdad es generar consciencia de las masas y esto puede genera un explosión o una revolución social, y para evitarlo se ha creado todo un edificio ideológico para manipular y engañar a la gente, para hacer que se le olviden sus problemas, que no piense y que no alcance a ver lo que sucede o vea las cosas superficialmente; incluso, Aquiles Córdova remarcó que los poderosos han creado las Fuerzas Armadas y los Ejércitos para defender su dinero y para someter al pueblo; crean leyes (como la reciente farsa en elección del Poder Judicial) para hacer justicia, pero nadie del pueblo ha recibido justicia. "La ley no está para hacer justicia, esa es una manipulación ideológica; también producen arte, revistas, cine, y todo es en su inmensa mayoría para manipular el cerebro de la gente"

Recordó que, aunque es necesario que el pueblo luche por demandas a corto plazo, porque son buenas y necesarias, no son la solución del problema. "Lo que necesitamos es cambiar la propiedad privada de los Medios de Producción y eso no lo cambia una lucha sindical o una lucha por demandas inmediatas; "los problemas vienen de la misma raíz y hay que acabar con ella; sólo así se terminará con los problemas sociales".

Los más de 2 mil 500 asistentes que abarrotaron el recién inaugurado “Teatro Aquiles Córdova Morán” se deleitaron con un ensamble cultural en honor al “80 Aniversario de la Victoria de Rusia sobre el nazifascismo”, donde el líder popular puntualizó como correcto el homenaje que se hizo a la Unión Soviética porque Rusia es quien está defendiendo a la humanidad y aunque en la Gran Guerra Patria venció a Hitler, no venció al Capitalismo que hoy quiere volver a levantar la cabeza y quiere volver a hundir a la humanidad en una guerra mundial; pero, aseguró que “ha llegado la hora definitiva, matamos una cabeza de la hidra, pero quedaron dos, Estados Unidos y Europa, ahora la batalla que se avecina tienen que acabar con las dos restantes”.

El cuadro cultural, interpretado por los Grupos Culturales Nacionales de Antorcha, consistió en la declamación de la poesía coral a cargo del Plenito Infantil “Wenceslao Victoria Soto”, “Canto del Ejército rojo a su llegada a las puertas de Prusia" y un programa cultural de canto, bailes, danzas y teatro, titulado “La Joven Guardia”.

