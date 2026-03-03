Ante el conflicto en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México está protegido si hubiera un aumento en los precios de los combustibles.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que hay un esquema que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la guerra Rusia-Ucrania.

“Cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS para que no subiera la gasolina a la gente y eso quedó ya establecido. Entonces, si subiera de más el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, expuso.

“Y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas”, añadió.

