Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

Ante el conflicto en , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México está protegido si hubiera un aumento en los precios de los combustibles.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que hay un esquema que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la guerra Rusia-Ucrania.

“Cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS para que no subiera la gasolina a la gente y eso quedó ya establecido. Entonces, si subiera de más el , que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, expuso.

“Y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas”, añadió.

jc/apr

