Mediante estrategias de conservación como la aplicación de investigación científica, el endurecimiento de la vigilancia de la especie y la convivencia entre comunidades y fauna silvestre para evitar su caza, México fortalecerá la preservación y la protección del hábitat del jaguar (Panthera onca) al sureste del país.

Tras una reunión con autoridades ambientales, especialistas y organizaciones civiles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisó el estado actual del felino y los mecanismos de protección vigentes para analizar los escenarios en los que actualmente se desarrolla la especie, con el objetivo de actualizar y fortalecer los procedimientos de conservación a partir de información científica reciente.

Entre las acciones abordadas por el Grupo de Conservación del Jaguar, el pasado 6 de febrero, en Yucatán, destacan la protección de ejemplares, la conservación de selvas y bosques, el fortalecimiento de los procesos de inspección y videovigilancia, la evaluación del censo poblacional, así como medidas para combatir la cacería furtiva y el comercio ilegal.

La Semarnat y los grupos de protección también plantearon ampliar la colaboración interinstitucional y la participación social en la preservación del jaguar.

En este contexto, la Semarnat recordó que en 2025 México fue sede de la firma del Plan de Acción para la Conservación del Jaguar, mediante el cual 18 países de América Latina donde habita la especie acordaron implementar estrategias coordinadas de protección, con resultados considerados favorables para la región.

Indicó que el jaguar es una de las primeras especies incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres desde 1973, y actualmente representa un símbolo de la responsabilidad compartida para conservar el patrimonio natural del continente americano.

