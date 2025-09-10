Al ser cuestionada sobre que aportación tendrá el Mundial de Fútbol del 2026 para el crecimiento del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se incorporó dentro de las estimaciones del Proyecto del Paquete Económico 2026, "no quisimos ser excesivamente optimistas".

No quisimos ser excesivamente optimistas, trae un trae un crecimiento del PIB 2.3 % y tiene que ver con el Plan México inversión pública inversión privada", informó.

No obstante, por el Mundial de Fútbol tiene un aumento en el turismo derivado de los eventos que se tendrán en el país por el torneo que se llevará a cabo con Canadá y Estados Unidos.

"(En turismo) se está esperando un incremento muy importante, pero no fue considerado como tal", mencionó.

