Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Al ser cuestionada sobre que aportación tendrá el para el crecimiento del país, la presidenta de México, dijo que no se incorporó dentro de las estimaciones del , "no quisimos ser excesivamente optimistas".

No quisimos ser excesivamente optimistas, trae un trae un crecimiento del PIB 2.3 % y tiene que ver con el Plan México inversión pública inversión privada", informó.

No obstante, por el Mundial de Fútbol tiene un aumento en el turismo derivado de los eventos que se tendrán en el país por el torneo que se llevará a cabo con Canadá y Estados Unidos.

"(En turismo) se está esperando un incremento muy importante, pero no fue considerado como tal", mencionó.

