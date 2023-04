El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizo al señalar que se está “afresando” porque usa helicópteros para realizar supervisiones de caminos u obras de infraestructura, pero el tiempo que que le queda al frente del gobierno seguirá recorriendo el país a ras de tierra.

“Tengo el compromiso de ir a la Mixteca alta, no he ido, además como ya me estoy afresando, ya nada más ando de supervisor pero a veces uso helicóptero y yo quiero seguir siendo, el tiempo que me queda, el mismo, quiero seguir recorriendo el país a ras de tierra”.

Por medio de un video, que difundió a través de sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo camina con el gobernador de Oaxaca Salomón Jara (Morena) por un camino artesanal de piedra y concreto elaborado por hombres y mujeres de la sierra mixe.

“Estamos inaugurando este camino del distrito de Nochixtlán camino hecho con las manos de mujeres, de hombres de la mixteca baja de Oaxaca aquí con el gobernador Salomón Jara, estos caminos los recorrimos cuando visitamos juntos los 570 municipios de Oaxaca en 2009”.

El Presidente recordó que en ese entonces hicieron el compromiso de que no iba a quedar un solo camino a las cabeceras municipales sin pavimento y que se hiciera con la gente.

“Hoy inauguramos 27 kilómetros para dos municipios, lo hace la gente, el presupuesto queda en las comunidades, se reactiva la economía regional, se da trabajo, empleo y quedan las obras y qué obras, qué belleza de obras, son caminos artesanales, son arte, de creación de la gente de la Mixteca baja”.

Hoy inauguramos dos caminos artesanales, bien hechos y de buen gusto en el distrito de Nochixtlán. pic.twitter.com/NWCymRqCnX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2023

Luego, en un segundo video mostró un sobrevuelo por la zona arqueológica de Monte Albán.

“Miren Monte Albán, zona arqueológica zapoteca de Oaxaca, que tuvo su esplendor en el siglo V, nada más mil años antes de que vinieran los europeos, según ellos a "civilizarnos", presumió.

Miren Monte Albán, zona arqueológica zapoteca de Oaxaca, que tuvo su esplendor en el siglo V, nada más mil años antes de que vinieran los europeos, según ellos a "civilizarnos". pic.twitter.com/3ujwISlI2y — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2023

