Tepetitán, Tab.— El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desembolsó más de 10 millones de pesos en rehabilitar la vieja casa donde el presidente Andrés Manuel López Obrador nació y vivió su niñez en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, para convertirla en biblioteca y un centro cultural.

En el contrato, a cuya copia tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalla que fue entregado a la empresa Linos Construcciones S.A. de C.V. por un monto de 10 millones 479 mil 446 pesos.

En una visita hecha por EL UNIVERSAL a la biblioteca, se encontró que entre los libros disponibles para consulta están algunos editados por el Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco de Morena y escritos por Rodolfo Lara Lagunas, maestro del presidente López Obrador cuando cursó la secundaria en Villahermosa y en cuya portada aparece el Mandatario federal.

El pasado 3 de marzo, en compañía de José Ramiro Pepín López Obrador, hermano del presidente de la República; Javier May, titular de Fonatur; Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, se inauguró la librería y centro cultural, en donde se informó que la casa había sido intervenida por la Sedatu dentro del marco del Programa de Mejoramiento Urbano.

Javier May, también encargado del Tren Maya, afirmó que esa casa es “cuna y origen de la política de transformación que sólo se puede tener viniendo desde muy abajo”.

En una revisión hecha a la licitación LO-015000999-E637- 2020 se indica que los 10 millones 479 mil 446 pesos se encuentran incluidos dentro de los casi 100 millones de pesos que la Sedatu destinó en 2020 para rehabilitar diversos espacios del pueblo natal del presidente López Obrador, entre ellos, el mercado, el malecón, así como la construcción de un polideportivo.

En el fallo se indica que se entregó este contrato a Linos Construcciones por haber presentado la mejor propuesta y por haber reunido los requisitos legales, técnicos y financieros, además de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.

Fue localizado el proyecto denominado Habilitación de biblioteca y centro cultural y construcción de cubierta y pabellón. “El monto económico que se destinó para la construcción de la biblioteca de Tepetitán fue de 10 millones 479 mil 446.74 pesos. El nombre del contratista es Linos Construcciones S.A. de C.V.”.

Libros de Morena con portadas del Mandatario

En la visita hecha por esta casa editorial se encontró que en los estantes de la biblioteca hay pequeños libros editados por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco.

En un anaquel localizado junto a una gran ventana, en donde se puede mirar el río donde López Obrador jugaba y se bañaba, han sido colocados seis libros de Rodolfo Lara Lagunas, quien fue maestro de civismo del Presidente cuando cursó la secundaria en Villahermosa, Tabasco.

Destaca que los libros El Estado de bienestar contra la desigualdad y Las transformaciones de México tienen en su portada fotografías de Andrés Manuel López Obrador.

En el libro Estado de bienestar contra la desigualdad, Lara Lagunas destaca la figura de su alumno al asegurar que el Ejecutivo federal dedica su mayor esfuerzo a lograr un estado de bienestar y en donde llama a la población a “militar más en la izquierda y combatir todos los días el discurso al poderoso”.

“Para avanzar en su construcción es necesario que ciudadanos se involucren más en la vida política, en la democracia representativa y participativa, así como militar más en la izquierda y combatir todos los días el discurso al poderoso”, señala.

El Mandatario ha recordado en sus mañaneras a su profesor; el 9 de febrero de 2022 así lo mencionó: “Mi maestro Lara Lagunas me dio civismo, él me abrió los horizontes, porque era dirigente, era maestro de la escuela secundaria federal en Villahermosa y había estado de dirigente de un movimiento social y me tocó verlo en el 68 —estaba yo en segundo de secundaria— con suero, una huelga de hambre.

“Siendo maestro, al mismo tiempo estudiaba Derecho cuando el movimiento del 68. Era, y sigue siendo porque vive, muy inteligente. A él le tocaba la redacción de los manifiestos y sigue escribiendo todavía”.

En donde hace más de 50 años fue la habitación de López Obrador, ahora se han construido para el centro cultural salones para la enseñanza de diversas manifestaciones artísticas, como tocar marimba, tambores, entre otras actividades.

Con miras de que este se convierta un punto turístico, también se ha habilitado una pequeña cafetería en donde por medio de una figura caricaturizada del Presidente da a conocer el menú y donde se venden recuerdos, y en donde hay una calcomanía que llama a visitar Tepetitán “Tierra de Andrés Manuel López Obrador”.

Mala construcción de malecón, objeto de críticas

A principios de febrero de 2022, tras las lluvias intensas que se registraron en Tabasco, el malecón de la villa Tepetitán, que construyó Lino Construcciones —la misma empresa que rehabilitó la casa del presidente López Obrador en esa comunidad— colapsó.

Pese a que el malecón había sido construido unos meses antes por la empresa a la que se le adjudicó la licitación LO-015000999-E637-2020 por casi 100 millones de pesos para construir y rehabilitar diversos espacios del pueblo natal del presidente López Obrador, entre ellos el mercado y la plaza principal, el malecón no resistió las lluvias y una parte colapsó, lo que fue criticado por los pobladores, quienes acusaron una mala construcción.

Asimismo, el 7 de febrero, en una hoja informativa, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reconoció estas afectaciones y aseguró que la empresa respondería por estos hechos.

Detalló que de acuerdo con un estudio preliminar se determinó que el malecón presentó daños superficiales por saturación de material base en 157 metros y que se habían demolido las lozas y se reforzará la parte del malecón que no sufrió daños.

“Esta semana se realizará un estudio técnico en toda la obra por un equipo de expertos. Se estima que en cuatro semanas se pueda tener un avance de 80% de la solventación de los daños por parte de la empresa responsable”, informó la Sedatu.