La bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista un punto de acuerdo para llamar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por la presunta exoneración que realizó del Ejército Mexicano en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El senador Clemente Castañeda expuso que “hay un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación” con todo lo que tiene que la defensa de los derechos humanos como es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros.

En rueda de prensa dijo que el actual gobierno federal y la CNDH “traicionaron, por completo lo que alguna vez enarbolaron, que traicionaron por completo sus compromisos de campaña, de manera explícita el expresidente López Obrador habló de llegar a la verdad de lo que había pasado en el caso de Ayotzinapa”.

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Recordó que Alejandro Encinas, cuando fue subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, de forma valiente expuso que el “Ejército aparentemente estuvo vinculado a esta atrocidad y lo bloquearon por todos los medios”.

“Lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es reprobable, es ridículo, porque se dedica mucho más a solapar los abusos del poder, incluidas las Fuerzas Armadas, en lugar de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas y de sus entornos”, agregó.

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Anunció que Movimiento Ciudadano presentará una solicitud formal de comparecencia para que “la señora Piedra acuda aquí a explicar el ridículo documento que se acaba de publicar, pero de pasada de cuenta de la serie de omisiones sistemáticas con las que se ha conducido durante toda su gestión”.

em/apr