El dirigente de Morena, Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández, celebraron la resolución del Tribunal Electoral, que avaló por mayoría la ampliación de su cargo hasta octubre de 2024.

Mario Delgado reiteró su compromiso de trabajar por la duración de la Cuarta Transformación y cumplir con los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar.

“Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional”, afirmó.

Lee también: Mario Delgado se mantiene en dirigencia de Morena hasta 2024, determina TEPJF

“Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este Movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la Cuarta Transformación. Hoy estamos más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza”, sostuvo el líder morenista.

Aseguró que rumbo a 2024, el Comité Ejecutivo que encabeza, se conducirá de manera imparcial e institucional.

“Tenemos unos estatutos que nos van a permitir transitar hacia el futuro. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra capacidad de movilización, de organización, de defensa de nuestros gobiernos. Hagamos que esta Transformación sea el legado de nuestra generación”, concluyó.

Lee también: Mario Delgado ha hecho un buen trabajo al frente de Morena: Ricardo Monreal

Por su parte, la secretaria general Citlalli Hernández, afirmó que se respetó la autonomía del partido y la decisión del Congreso Nacional de Morena.

“Mario Delgado y su servidora tendremos el honor de conducir nuestro movimiento hasta octubre de 2024. Compañeros de Morena: gracias por su respaldo, la unidad no se podrá romper jamás por agentes externos”, expresó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv