En el marco del 8M la diputada federal María Teresa Ealy Díaz inauguró el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, junto a a más de 350 mujeres jóvenes provenientes de todos los estados del país en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El encuentro, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos y encabezado por la diputada Ealy como anfitriona, convirtió al recinto legislativo en un punto de reunión nacional donde estudiantes, activistas, emprendedoras, lideresas comunitarias y jóvenes interesadas en la vida pública dialogaron sobre los retos y oportunidades que enfrentan las nuevas generaciones de mujeres en la política.

María Teresa Ealy aseguró que está comprometida con las juventudes femeninas del país, y busca abrir espacios institucionales para la participación política de las nuevas generaciones.

Encuentro entre estudiantes, activistas, emprendedoras, lideresas comunitarias y jóvenes interesadas en la vida pública dialogaron sobre los retos y oportunidades que enfrentan las nuevas generaciones de mujeres en la política. Foto: Especial.

Lee también UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

Durante su ponencia titulada "Retos de las Mujeres Jóvenes en la Política", la legisladora subrayó que la presencia de las jóvenes en los espacios de toma de decisiones no puede entenderse como una concesión simbólica, sino como una condición indispensable para fortalecer las democracias contemporáneas.

"La política es el lugar donde se toman decisiones que impactan la vida de millones de personas, y no puede seguir siendo un espacio donde las mujeres jóvenes tengan que pedir permiso para participar", afirmó.

En su intervención, Ealy reflexionó sobre los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres jóvenes que buscan incidir en la vida pública. Señaló que, si bien México ha registrado avances importantes en materia de representación política de las mujeres, las jóvenes continúan enfrentando una doble barrera: por un lado, el hecho de ser mujeres en espacios históricamente dominados por hombres y, por otro, el ser jóvenes dentro de estructuras políticas que muchas veces privilegian trayectorias largas o jerárquicas para acceder a posiciones de liderazgo.

María Teresa Ealy Díaz reflexionó sobre los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres jóvenes que buscan incidir en la vida pública. Foto: Especial

Lee también México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

También se analizaron diversos obstáculos que limitan la participación política de las mujeres jóvenes, entre ellos los estereotipos de género que cuestionan su capacidad de liderazgo, la falta de oportunidades dentro de las estructuras políticas, las barreras económicas para competir en espacios públicos, la ausencia de redes de mentoría y la violencia política de género, que con frecuencia se manifiesta a través de ataques personales, campañas de desprestigio o agresiones en redes sociales.

En ese contexto, la diputada compartió también una reflexión personal sobre su propia experiencia en la vida pública, señalando que muchas mujeres que deciden participar en política enfrentan críticas que poco tienen que ver con su trabajo o sus propuestas, y que en muchas ocasiones buscan desacreditarlas por su edad, su apariencia o su vida personal.

Ante ello, enfatizó que la violencia política no debe enfrentarse con silencio, sino con firmeza, denunciando y construyendo redes de apoyo entre mujeres que permitan enfrentar estos desafíos de manera colectiva.

Lee también ¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Experiencias compartidas

El parlamento estuvo marcado también por momentos profundamente significativos, en los que varias participantes compartieron experiencias personales relacionadas con violencia, discriminación o barreras en su desarrollo profesional y político. Lejos de convertirse en un espacio de resignación, el encuentro se transformó en un foro de acompañamiento y solidaridad donde las historias individuales fueron respaldadas por la fuerza colectiva de las mujeres presentes.

A lo largo de la jornada se destacó que la participación política de las mujeres jóvenes no solo amplía la representación democrática, sino que también transforma la manera en que se construyen las decisiones públicas. Las nuevas generaciones aportan nuevas perspectivas, sensibilidad social e ideas innovadoras para enfrentar los retos contemporáneos del país.

En ese sentido, se subrayó que la presencia de mujeres jóvenes en la política no solo abre oportunidades para quienes participan directamente, sino que también inspira a niñas y adolescentes a imaginar un futuro en el que ellas mismas puedan ocupar espacios de liderazgo.

Inauguración del Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes. Foto: Especial

Lee también 8M: Iniciativa privada llama a realizar manifestación pacífica

Al cierre del encuentro, María Teresa Ealy dirigió un mensaje directo a las participantes, invitándolas a aprovechar este espacio para construir redes de colaboración y seguir impulsando cambios en sus comunidades.

Recordó que durante mucho tiempo a las mujeres jóvenes se les dijo que debían esperar para participar en política, esperar más edad o más experiencia, pero que hoy las nuevas generaciones han demostrado que el liderazgo no depende de la edad, sino de la preparación, la visión y el compromiso con la sociedad.

"Cuando una mujer joven entra en la política cambia su vida. Pero cuando muchas mujeres jóvenes deciden ocupar los espacios de decisión, lo que verdaderamente cambia es la política", concluyó.

El Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes es un llamado colectivo a seguir construyendo una política más abierta, más justa y más representativa, en la que las nuevas generaciones de mujeres tengan un papel central en la construcción del futuro de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc