En el 209 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que se conmemoró ayer, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) alzaron la voz en defensa de sus derechos y de la independencia judicial.

Antes de disolver el contingente, los trabajadores fueron citados para el próximo martes a las 9 de la mañana en el Senado, donde harán un plantón en espera de la votación del dictamen sobre la extinción de los fideicomisos.

Intendentes, oficiales, administrativos, actuarios, secretarios de Estudio y Cuenta, jueces, y magistrados protestaron. Destacó en un hecho inédito la participación del actual ministro en funciones Juan Luis González Alcántara, así como el ministro en retiro José Ramón Cossío.

En la movilización se le reclamó al presidente López Obrador la desaparición de los fideicomisos. Foto: Berenice Fregos | El Universal

Igualmente, los trabajadores fueron acompañados de ciudadanos y militantes del PAN y PRD, que se apostaron a la retaguardia de la movilización que reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador la desaparición de los fideicomisos.

En la capital del país marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez, y después del mitin decidieron ir al Zócalo, entre consignas: “Somos tres poderes y este sí trabaja”; “No son privilegios, son nuestros derechos”; “División de Poderes”, y “Yo sí trabajo, no hago mañaneras”, que se hicieron escuchar frente a Palacio Nacional, residencia de López Obrador.

En el mitin en el Hemiciclo a Juárez, el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, advirtió que no se doblegarán porque no son “lacayos, somos clase trabajadora, que está indignada no contra las instituciones sino en contra de aquellos que abanderando la democracia convenientemente la aluden cuando pueden y hablan en nombre del pueblo y, como en el caso, para lograr que un espacio y tiempo específicos oportunos, con la mayoría requerida un cuerpo legislativo afecte directamente no sólo la operatividad de la función judicial sino también nuestros sagrados derechos de más de 55 mil trabajadores y sus respectivas familias”.

A su vez, el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral, Héctor Mercado, aseguró que nada ni nadie los hará dar un paso atrás en la defensa de sus derechos y la autonomía judicial.

En tanto, Francisco Javier López Ávila, representante del Colegio de Secretarios de la Judicatura Federal, expresó que los integrantes del PJF llevan cinco años escuchando del Presidente que “nosotros no trabajamos, mientras los escuchamos y dictamos una sentencia”.

“Cada que escuchamos que somos fifís, proyectamos un amparo. Cada que nos dicen que somos privilegiados, nos quedamos a las 2 de la mañana a sacar ese proyecto que tenemos que entregar porque la justicia no se detiene. Todo eso lo hemos vivido esos cinco años, cinco años de estar viendo menospreciado nuestro trabajo”, reviró.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF, Gilberto González Pimentel, señaló que en el gremio se sienten ofendidos por la denostación pública realizada por el Presidente de la República desde la más alta tribuna y pidió a sus compañeros no dar ningún paso atrás y continuar en pie de lucha en defensa de sus derechos laborales y de la independencia judicial.