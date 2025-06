Marcha Lencha 2025 exige visibilidad

Con goce y fiesta, hoy la Marcha Lencha alzará la voz contra la violencia y exclusión que persisten contra las lesbianas, las personas no binarias y otras identidades feminizadas quienes se movilizarán ante los discursos de odio que han derivado en la falta de políticas públicas que garanticen el bienestar para su comunidad.

En 2025, la protesta, que saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, se planta firme frente al avance de la derecha en el mundo con baile, diálogos, servicios de salud gratuitos y otras actividades en reclamo de visibilidad real, representación genuina en las tribunas legislativas y un lugar en los protocolos que definen el acceso a la salud, la educación y la justicia.

Al platicar con EL UNIVERSAL, organizadoras del movimiento recuerdan que la deuda histórica con sus poblaciones sigue sin saldarse y que las violencias —las visibles, las cotidianas, las institucionales y las invisibles— siguen marcando sus vidas, por lo que exigen que las instituciones se comprometan, más allá del discurso, a capacitar, prevenir y actuar.

“Se habla mucho de que es tiempo de mujeres, de que hemos llegado a muchos puestos de toma de decisiones y de poder; que hay más mujeres en los congresos, en las instituciones, pero eso no significa que se atienda a todas las poblaciones porque las lesbianas, las personas no binarias y quienes se identifican con la feminidad aún no tienen, por ejemplo, protocolos de atención de salud básicos.

“Buscamos visibilidad en todos los niveles. Prevención de la discriminación desde las instituciones, mayor presupuesto para nuestra población, escuchar las demandas de la sociedad civil para tener representación en políticas públicas y prevenir la violencia contra nosotras y nosotres”, dijo Andrea Pérez, cofundadora de la Marcha Lencha.

Dian Escobar y Amy Salazar, integrantes de Balance AC, agregaron que los servicios de salud en México siguen partiendo de la suposición de la heterosexualidad, lo que invisibiliza y vulnera las necesidades de quienes tienen otra identidad.

Señalan que es urgente contar con personal capacitado y protocolos que respeten y atiendan las realidades de las lesbianas, personas feminizadas, no binarias y otras identidades disidentes, para garantizar un acceso digno a diferentes servicios.