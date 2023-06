Marcelo Ebrard inicia gira con visita a su maestra de kinder en su vochito eléctrico VIDEO "Por gratitud, la madre de todas las virtudes. No estaría aquí si no me hubiera enseñado a leer y escribir", expresó

Marcelo Ebrard llegó a Palacio Nacional a presentarle su renuncia a AMLO como canciller. Foto: EL UNIVERSAL