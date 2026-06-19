El senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello destaca entre los legisladores con mayor asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara Alta.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, tiene un porcentaje de asistencias del 97.35%, lo que lo coloca en el top cinco en dos años de trabajo de la actual Legislatura.

De acuerdo a estadísticas oficiales de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Senado, de 151 sesiones celebradas en la Cámara Alta, Velasco Coello asistió a un total de 147 sesiones, mientras que las cuatro inasistencias justificadas ante la Mesa Directiva, representan únicamente el 2.65% de las sesiones.

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El senador del Partido Verde es uno de los legisladores que más asiste a las sesiones de trabajo desde que comenzó la actual Legislatura, en septiembre de 2024, y hasta la última sesión celebrada en periodo extraordinario el pasado 28 de mayo.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello destaca entre los legisladores con mayor asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara Alta. Foto: Especial