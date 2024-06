El excandidato presidencial por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez dijo que se dará la batalla en contra de la sobrerrepresentación en el Congreso por parte de Morena y sus aliados, porque no permitirán que les quiten espacios ganados en ambas cámaras.

En entrevista en el Senado, calificó de “fraude monumental” la pretensión de otorgar una mayor sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados, así como recordó que ese tema lo ha combatido y denunciado contra el PRI desde 2015, “que se da una sobrerrepresentación grotesca”.

“En 2018 se vuelve a dar una sobrerrepresentación grotesca y ahora con Morena”, recordó.

“Esto es un fraude en el tinglado, en la sobrerrepresentación que están generando, no debería permitirse. Yo hace seis años presenté un juicio ante el Tribunal Electoral contra esa sobrerrepresentación”, apuntó.

Dijo que “independientemente del número de legisladores, lo que hay que cuidar es que no haya sobrerrepresentación, que haya equilibrio y que los votos deriven posiciones. Es increíble que nosotros obtuvimos 6 millones 800 mil votos y esté planteando el instituto electoral que tengamos menos de la mitad de legisladores que el Partido Verde, eso no es democrático”.

Por otra parte, descartó regresar a su curul en la Cámara de Diputados y criticó a quienes hoy alzan la voz acusando fraude electoral, pero ya se reincorporan a sus puestos legis- lativos, en clara alusión a Xóchilt Gálvez, quien anunció esta semana que se reincorpora al Senado.

“No puedo entender cómo dicen que hay fraude y ya están regresando a sus puestos, pues eso no tiene ninguna lógica. Si realmente estuvieran pensando en que se puede dar la vuelta a la contienda, pues no estarían en ese tenor. Yo además me siento muy orgulloso del papel que está haciendo Carlos León, quien me ha suplido en la Cámara de Diputados”, aseveró.

En otros temas, Álvarez Máynez criticó el hecho de que se pretendan realizar reformas como la del Poder Judicial previamente a que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tome posesión del cargo.

“Yo creo que deben de tener cortesía política con la presidenta, que le deben de permitir que la configuración del gobierno de la próxima presidenta de la República se discuta bajo el liderazgo de la presidenta que han electo 35 millones de mexicanos. Yo espero que haya sensatez y que le permitan conducir ese proceso”, dijo.

Por otra parte, criticó la actitud de Morena derivada del resultado electoral en el estado de Jalisco.

“Que Morena respete el resultado y la voluntad de millones de jaliscienses que salieron a votar, que de hecho salieron a votar por su candidata a la Presidencia. Ella ganó en Jalisco. No puede ser que sean válidos los votos si te favorecen y no sean válidos si no te favorecen”, sentenció.