Los objetivos del gobierno federal en materia salarial para el presente sexenio son impulsar el crecimiento sostenido y responsable de los salarios mínimos, recuperar los Salarios Mínimos Profesionales y realizar investigaciones sobre el mercado laboral con perspectiva de género y enfocados a grupos históricamente discriminados.

Al publicar su Programa Institucional 2025-2030, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señaló que para lograr los tres objetivos se establecen ocho estrategias prioritarias y diversas acciones puntuales.

Además, se establecieron tres indicadores para medir el avance del objetivo hacia las metas planteadas a 2030:

1. Número de canastas básicas que puede adquirir el salario mínimo, con una meta de 2.5 canastas en 2030.

2. Número de canastas básicas que puede adquirir el promedio de los salarios mínimos profesionales, con una meta de 2.85 canastas en 2030.

3. Ratio entre la variación anual real del salario base de cotización promedio de mujeres y hombres, con la meta de que en todos los años la ratio sea mayor a 1.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que el Programa Institucional (Piconasami) fue presentado a los sectores obrero y patronal que participan en el Consejo de Representantes, quienes dieron su visto bueno al contenido en la sesión de octubre pasado.

Señaló que, si bien el Programa detalla los objetivos, estrategias, acciones y metas para el Gobierno de México, en vista de que el incremento de los salarios mínimos es una decisión tripartita, se consideró importante hacerles partícipes de su contenido.

El programa, que fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento a las disposiciones establecidas de la Ley de Planeación, se enmarca en el Eje General 3 “Economía Moral y Trabajo” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, en particular, con el Objetivo 3.1. "Dignificar la remuneración laboral de las personas trabajadoras, especialmente aquellas de familias vulnerables, garantizando salarios justos”.

Su meta es contribuir al fortalecimiento de la economía nacional, garantizando que los incrementos a los salarios mínimos no sean por debajo de la inflación. De igual forma, es parte del Objetivo 2. "Impulsar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras formales”, del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2025-2030.

El documento publicado en el DOF establece que los objetivos del Piconasami son:

1. Impulsar el crecimiento sostenido y responsable de los salarios mínimos para garantizar que sean suficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia promedio en el país.

2. Impulsar la recuperación de los Salarios Mínimos Profesionales y actualizar el listado para beneficio de las ocupaciones más precarias del país.

3. Realizar investigaciones y estudios sobre el mercado laboral con perspectiva de género y enfocados a grupos históricamente discriminados, que sirvan de insumos para políticas que contribuyan a la reducción de brechas salariales.

