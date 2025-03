El próximo 1 de junio de 2025 se celebrará un evento histórico en el que se elegirán 3,500 cargos en el Poder Judicial mediante el voto popular. En este contexto, EL UNIVERSAL ha organizado un conversatorio con el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

La charla titulada "Retos para la democracia ante la elección judicial" contará con la participación de Lorenzo Córdova como ponente y Javier Martín Reyes como moderador. El evento se llevará a cabo el jueves 13 de marzo a las 7:30 pm en las instalaciones de El Gran Diario de México.

A poco más de seis meses de la aprobación de la Reforma Judicial, se ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones. Los partidarios de la reforma defienden que los cambios permitirán acercar el Poder Judicial al pueblo a través de la elección de jueces por el voto popular. Sin embargo, diversos expertos y académicos, entre ellos Lorenzo Córdova, han expresado serias preocupaciones sobre los posibles efectos de esta reforma.

Lee también Elecciones judiciales: adiós a la certeza

Córdova presentará su último libro titulado "La democracia constitucional en riesgo: Los autoritarios no descansan". | Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Lorenzo Córdova, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Teoría Política, es autor de numerosos libros sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Durante el conversatorio, Córdova presentará su último libro titulado "La democracia constitucional en riesgo: Los autoritarios no descansan", el cual podrá ser adquirido por los suscriptores de este diario durante el evento.

A través de este libro, el también articulista de EL UNIVERSAL y estudioso del constitucionalismo comparte sus reflexiones sobre las reformas y decisiones durante el sexenio pasado y su impacto en la vida democrática de México.

Lee también Elección judicial bajo la lupa: Melissa Ayala y Leslie Jiménez analizaron el proceso con suscriptores de EL UNIVERSAL

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Esta charla será exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL, quienes podrán acceder a este evento como parte de sus beneficios Plus. Si ya eres parte de esta comunidad, confirma tu asistencia dando clic aquí.

Si aún no eres parte, te invitamos a unirte a EL UNIVERSAL Plus para disfrutar de este y otros beneficios. Consulta las promociones disponibles y no pierdas la oportunidad de asistir a este evento irrepetible.