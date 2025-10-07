Las lluvias intensas de los primeros días de octubre siguen impulsando el crecimiento sostenido del nivel de agua en el Sistema Cutzamala pues ya alcanzó 93.10% de su capacidad total, nivel más alto de almacenamiento registrado este año, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte diario de llenado de la Comisión indica que, en conjunto, las tres presas que conforman el sistema, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, acumulan 728.5 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 782.5 millones.

El documento destaca que el incremento ha sido constante desde inicios de septiembre, en particular por las precipitaciones generalizadas en el Valle de México y el occidente del país.

Por presa, Villa Victoria se encuentra en 94.26% de llenado, Valle de Bravo en 93.31% y El Bosque en 91.62%, lo que refleja un avance sostenido frente a los niveles que tenían al cierre de septiembre, cuando el sistema apenas superaba el 89%.

El organismo de cuenca Aguas del Valle de México atribuyó este repunte al aumento de lluvias superiores a 20 milímetros, especialmente en las cuencas altas que alimentan al sistema.

La tendencia, señala el reporte, se mantiene positiva y coloca al Sistema Cutzamala con niveles por encima del promedio histórico para esta temporada.

Conagua prevé que el volumen almacenado continúe incrementándose durante los próximos días, de mantenerse las lluvias intensas en el centro y sur del país.

