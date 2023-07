El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a los diputados de Morena que presentaron una demanda de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se mesuren y se serenen.

En entrevista, el también líder de Morena en la Cámara Alta advirtió que estos no son buenos momentos para buscar una confrontación entre poderes.

Recordó que la Corte es un poder que resuelve los asuntos sobre la Constitución y temas de legalidad, aunque algunas de sus resoluciones no nos gusten.

“Y debemos convocar a la mesura, no debemos caer en una confrontación. Si bien es cierto hay resolutivos que no nos han gustado, que privilegian más el sentido de la legalidad, que el sentido social o de la justicia, pero eso no creo que son buenos momentos para el país”.

Por otra parte, sobre la decisión del Consejo General del INE de fiscalizar eventos y espectaculares de “corcholatas” y de los aspirantes a la candidatura presidencial opositora, afirmó que los partidos políticos tienen la oportunidad de convocar a sus simpatizantes y mientras se haga dentro del marco interno están en su derecho.

“Los tiempos han cambiado, las reglas del juego político no legales se han adelantado, el INE tendrá que asumir su responsabilidad de ser un garante, un árbitro justo y equitativo”, expresó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

