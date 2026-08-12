Del 27 de julio al 11 de agosto, se han liberado 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios de Chihuahua para controlar y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG). Además de reforzar la capacitación de productores y productoras, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que el equipo técnico de liberación de moscas estériles ha instalado 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de: Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

El pasado 13 de julio, explicó, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de GBG en Hidalgo del Parral y, desde entonces se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento y dispersión de moscas estériles.

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Liberan 14.9 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chihuahua (12/08/2026). Foto: Especial

“De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Chihuahua y las uniones ganaderas locales desplegaron un equipo de entre 10 a 15 personas en cada municipio afectado, con el fin de apoyar a la autoridad sanitaria federal para atender casos y visitar predios aledaños a los casos positivos, a fin de detectar oportunamente la presencia de la plaga”, expresó.

En materia de promoción de la notificación, de prevención y curación de heridas, la Dirección General de Salud Animal del Senasica impartió 18 pláticas informativas, con un total de 575 participantes. Mientras que personal técnico del Senasica ha visitado un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

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“Con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de GBG en campo, actualmente se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua y se han fortalecido las acciones de coordinación en materia de fauna silvestre”, señaló la dependencia en un comunicado.

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Desde el 27 de julio al 1 de agosto, autoridades del Senasica coordinaron y fortalecieron estrategias operativas en campo a través de reuniones de trabajo y visitas a unidades de producción pecuaria ubicadas en las zonas aledañas a los casos positivos.

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El Senasica exhortó a las y los ganaderos y a la población en general a vigilar permanentemente al ganado, mascotas y fauna silvestre, curar heridas y reportar de inmediato la presencia de larvas o gusaneras, a través de la línea telefónica 800 751 2100, al chat de WhatsApp 55 3996 4462 o al correo electrónico gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

El 14 de julio, se confirmó el primer caso de gusano barrenador presentado en un becerro en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Las autoridades estatales y federales dieron a conocer que se tendrá un despliegue de un cerco sanitario y medidas de control biológico, con la intención de contener la propagación de la plaga para no poner en riesgo la producción ganadera local.

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El 24 de julio pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció la reapertura gradual de importación de ganado mexicano, luego de que la plaga de gusano barrenador afectara a cientos de bovinos y animales en estados fronterizos y del sur del país.

El USDA propuso una reapertura gradual dependiendo de los avances y explicó que Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo en lo que respecta al gusano barrenador, debido a sus “sólidos y bien establecidos programas de inspección” y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentran la mayoría de los casos.

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