La Ley General de Protección Civil es violada en la mayoría de los eventos masivos como conciertos, fiestas patronales e incluso en espectáculos deportivos, ya que se carece de una verificación por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, sumado a la corrupción e incluso nepotismo en la entrega de contratos a empresas ligadas a Morena.

Aseveró el diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, quien esta semana presentó un punto de acuerdo donde exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Grupo Eco, organizador del Festival AXE Ceremonia, por la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández el sábado 5 de abril.

Expuso que uno de los propietarios de Grupo Eco es Diego Jiménez Labora, a quién acusó de ser amigo cercano de Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente.

Dijo que el caso del Festival AXE puede ser sólo la punta del iceberg donde destacados morenistas, como el caso de Andrés López Beltrán, otorgan concesiones u obligan a alcaldes y funcionarios a contratar a empresas ligadas con la familia del expresidente López Obrador y las mismas no son verificadas.

Lamentó que hasta el momento ni la FGR, ni tampoco la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, hayan dado algún avance respecto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales por la el accidente provocado por negligencia que costó la vida de dos fotoperiodistas.

Gutiérrez Mancilla recordó que luego de desplomarse la estructura sobre los fotógrafos y provocar su muerte, el festival AXE Ceremonia continúo con la presentación de artistas, acción que acusó fue para no interrumpir el lucro de los empresarios.

Lamentó que la Ley General de Protección Civil para los gobiernos de Morena a nivel federal, estatal y municipal, donde se incluyen cursos de capacitación, atlas de riesgo, verificaciones y todo tipo de previsiones, no se apliquen y puedan derivar en más tragedias, donde se protege a funcionarios, políticos de alto rango junto con empresarios amigos.

“La negligencia y la corrupción les arrebataron la vida. Una estructura no autorizada se derrumbó y les arrebató sus sueños y lo más doloroso, lo más indignante es que después de su muerte sus cuerpos fueron tratados con una frialdad escalofriante, fueron trasladados a un hospital pese haber fallecido en el lugar. Se encubrió su muerte por más de siete horas, ¿para qué?, para no interrumpir el negocio, para no frenar el lucro y para que el show continuara. Así de brutal, así de inhumano”, indicó.

