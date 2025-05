Señor Director:

Con relación a la columna de Salvador García Soto, publicada el lunes 20 de mayo en el portal El Universal, el cual usted dirige, titulada Gobernadores en jaque, donde señala que “la secretaría de Marina ha pasado a ser hoy blanco de críticas y cuestionamientos al dedicarse a tantas cosas que no están en sus funciones constitucionales y que han afectado su imagen frente a los mexicanos. Solo con ver lo mal que está el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hoy administrado y operado por la marina, se puede dar cuenta de que andar haciendo tareas que no le corresponden y para las que ni siquiera están capacitados no ha sido lo mejor para las fuerzas navales mexicanas”. Al respecto esta unidad de comunicación social aclara lo siguiente:

1 Sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde el autor señala que el AICM está mal desde que la Marina lo administra, sugiriendo ineficiencia e incapacidad; es importante destacar lo siguiente:

a) Puntualidad reconocida internacionalmente: en 2024 el AICM fue reconocido por la firma Cirium como el tercer aeropuerto más puntual del mundo y el primero a nivel nacional, superando terminales aéreas en Asia, Europa y Norteamérica. Esta calificación es el resultado de la reorganización de slots y horarios de vuelos de salida, así como, del esfuerzo de directivos y trabajadores del aeropuerto, quienes laboran en coordinación con autoridades, líneas aéreas y prestadores de servicios.

b) Reducción de ilícitos: desde que la secretaría de Marina asumió tareas de administración y seguridad aeroportuaria en marzo de 2022, ha habido una disminución comprobable en actos de corrupción, robo de equipaje y contrabando. Esto ha sido reportado por SAT y Aduana, el aeropuerto reporta decomisos de diferentes tipos de estupefacientes, que suman a la fecha alrededor de 14 toneladas de diferentes psicotrópicos.

c) Remodelación del aeropuerto con recursos autogenerados: gracias a la eficiencia de la administración del aeropuerto, se cuentan con recursos propios para atender diversas necesidades para la operación eficiente y segura; a la fecha se han realizado trabajos de mantenimiento tales como mejoramiento del drenaje pluvial, iluminación y pintura en las instalaciones, reparación de pistas, Y a partir del 2025 se propuso y autorizó un proyecto de remodelación para contar en 2026 con aeropuerto totalmente remodelado en la funcional y estético, para lo cual se invertirán más de 8,500 mdp.

2 Sobre los proyectos turísticos en Islas Marías, en donde se califica el desarrollo turístico como un “fracaso”. Es importante destacar lo siguiente:

a) el proyecto en las Islas Marías no fue concebido como un complejo turístico convencional, sino como un proyecto cultural, ecológico y de reconciliación histórica, que transformó una antigua colonia penal en un centro de educación ambiental y memoria histórica.

b) la secretaría de Marina ha facilitado la logística, infraestructura y protección ambiental del archipiélago, cumpliendo una función de rescate patrimonial y soberanía territorial.

c.) Las visitas turísticas y escolares han comenzado de forma gradual desde 2023 con una estrategia de bajo impacto ecológico.

3 Sobre la operación de los puertos, en donde se acusa la marina de no frenar la corrupción y el contrabando. Es importante destacar lo siguiente:

a) desde que la secretaría de Marina tomó el control administrativo y operativo de los puertos en 2020 comac ha habido de comienzos históricos de drogas, precursores químicos y mercancías ilícitas, documentados en informes la propia dependencia y organismos internacionales.

b) en 2023, la Marina decomisó más de 20 toneladas de drogas sintéticas y precursores químicos en puertos del Pacífico, lo cual representa un duro golpe de crimen organizado y una recuperación del control soberano de las aduanas.

c Diversos estudios de la UNODC y el INEGI han señalado que el involucramiento militar en aduanas ha reducido las redes de corrupción interna que operaban con impunidad durante décadas.

4 Sobre el incidente del velero Cuauhtémoc, se califica de “torpe” el manejo del incidente en Nueva York y se sugiere falta de profesionalismo, por lo que es relevante mencionar lo siguiente:

a) el velero escuela Cuauhtémoc ha navegado más de 400,000 millas náuticas, ha visitado más de 200 puertos en 60 países, y es ampliamente respetado en la comunidad naval internacional. Es uno de los símbolos de diplomacia y excelencia marítima mexicana.

b) el choque con la estructura de soporte del puente de Brooklyn es un evento que se ha manejado con total transparencia y bajo la legalidad tanto por los canales institucionales como ante autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

c) hasta que la investigación no concluya, cualquier especulación es una conjetura falta de sustento.

d) ningún país o autoridad portuaria presentó quejas formales por el suceso.

e) en la columna se tergiversa la información relacionada con la maniobra de zarpe del buque, Ya que en ningún momento se tenía considerado pasar por debajo del puente y que conforme a la Norma internacional del buque se encontraba bajo el control de un piloto experto en el área y certificado.

5 sobre el papel constitucional de la secretaría de Marina, en donde se sugiere que la Marina realiza tareas fuera de su marco legal y pierde prestigio. Destacamos lo siguiente:

a) el artículo 30 de la ley orgánica de la armada de México, reformado en años recientes, autoriza la participación de la Marina en funciones de seguridad nacional, protección portuaria, administración de infraestructura estratégica, combate delitos federales y apoyo al desarrollo nacional.

b) la doctrina de seguridad nacional ampliada, adoptada en muchos países, reconoce que las fuerzas armadas modernas deben responder amenazas no convencionales, incluyendo crimen transnacional, corrupción en infraestructura crítica y soberanía económica.

c ) la Secretaría de Marina ha mantenido un índice de confianza ciudadana de casi 90% según la encuesta nacional de seguridad pública del Inegi lo que la posiciona como una de las instituciones más confiables de México.

Derivados de los puntos mencionados con anterioridad, podemos mencionar que la columna del periodista Salvador García Soto generaliza hechos aislados y omite deliberadamente logros comprobables la Secretaría de Marina. Si bien toda institución pública está sujeta al escrutinio, criticar sin datos o ignorar los avances operativos, legales y estratégicos distorsiona el papel Real de la Marina en la vida nacional. La transformación de esta institución ha sido congruente con la ley, con resultados medibles según un compromiso claro con el país.

Atentamente

Rafael Antonio Lagunes Arteaga

Jefe de la Unidad de Comunicación social