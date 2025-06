08:09 AM

La Presidenta señala que hay que defender a los connacionales, no solo por ser mexicanos, si no porque aportan a México con las remesas y así mismo aporta a la economía de Estados Unidos, sin importar si tienen o no documentos.

Afirma que en los últimos años ha disminuido la migración por parte de México y al contrario, personas de otros países ingresan a México y que la mejor forma de combatirlo es invertir en México.

Reitera que no está de acuerdo con las acciones que criminalizan a los migrantes mexicanos "son personas trabajadoras honestas".

Detalla que no puede intervenir en la política de Estados Unidos, pero llama a que no haya manifestaciones violentas.