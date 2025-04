07:58 AM

07:58 AM

El titular de Profeco explica que Totalplay no puede hacer los cambios de manera unilateral. Señala que las personas que no estén de acuerdo con el consumo deben continuar con el contrato original o cancelar sin penalización. Agrega que los usuarios deben estar de acuerdo con el cambio de manera explicita y no debe implementarse de manera forzosa.