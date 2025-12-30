La mañanera de Sheinbaum, 30 de diciembre, minuto a minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre los acontecimientos más relevantes del país este martes 30 de diceimbre.

Sigue aquí los detalles de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

07:58.- La presidenta menciona que un total de 36 personas continúan hospitalizadas en diversos hospitales de Oaxaca y la Ciudad de México.

07:54.- Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, señala que tres de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de esta institución hoy serán intervenidos quirúrgicamente y los demás se encuentran en observación.

07:52.- Zoé Robledo, titular del IMSS, comunica que especialistas de diversos estados se han incorporado de manera voluntaria en el seguimiento de las personas heridas, para brindarles ayuda.

07:50.- Recuerda que la línea telefónica 55 22 30 21 06 está disponible para las personas que busquen información sobre las víctimas del Tren Interoceánico.

07:49.- Recapitula dónde se encuentran hospitalizadas las personas heridas.

07:48.- Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, asegura que se brinda atención directa y permanente a los familiares de las víctimas de este accidente.

07:47.- Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, se enlaza vía remota para informar sobre la situación, tras el incidente en el Corredor Interoceánico.

07:46.- Asegura que todos los involucrados y el gobierno se encuentran colaborando, para dar con el origen del accidente.

Informa que la FGR ya inició las carpetas de investigación correspondientes y que, de manera paralela, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también realizará un dictamen técnico para determinar las causas del siniestro.

07:45.- Menciona que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre recibirán una reparación integral del daño, mientras avanzan las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Indica que fue designado un servidor público por familia afectada, para tener apoyo continuo en lo que se le ofrezca.

07:43.- La Presidenta menciona que ayer estuvo en Oaxaca para atender a los heridos y familiares de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Indica que fue a los hospitales donde se encuentran hospitalizados y a la funeraria donde se encuentran velando a las víctimas.

07:41.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr