Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí
"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”
Descarrilamientos y choques; estos son los incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico entre 2024 y 2025
Sigue aquí la conferencia de la Presidenta desde Palacio Nacional.
7:33.- La presidenta Sheinbaum Pardo da el pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.
7:32.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
