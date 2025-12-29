Más Información

Tren Interoceánico se descarrila; hay 13 muertos

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Descarrilamientos y choques; estos son los incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico entre 2024 y 2025

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Sigue aquí la conferencia de la Presidenta desde Palacio Nacional.

7:33.- La presidenta Sheinbaum Pardo da el pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

7:32.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

