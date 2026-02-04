Más Información

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

rechazan la narrativa del presidente de recordar y festinar la narrativa de la guerra entre Estados Unidos(EU) y México ocurrida hace 178 años.

Luego de que Trump recordó que hace 178 años ocurrió la ‘victoria legendaria’ de EU en la guerra con México en 1848, que terminó con la pérdida de la mitad del territorio mexicano, los senadores oficialistas lamentaron el comentario.

“La historia no es un recurso para la división, sino un recordatorio de la dignidad que sustenta nuestras naciones. La guerra entre México y Estados Unidos tuvo lugar hace 178 años; hoy, la base de nuestro entendimiento debe ser el respeto irrestricto a nuestras soberanías y la colaboración para la prosperidad compartida”.

Lee también

Aseveró el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, quien expresó su rechazo a la narrativa presentada en la reciente comunicación de la administración estadounidense.

Las alusiones a conflictos del pasado y el uso de términos como “invasión” ignoran incluso la autocrítica de sus propios próceres.

El senador por Morena dijo que reactivar una doctrina anacrónica no contribuye a la construcción de una próspera América del Norte, misma que nuestros pueblos demandan.

“Desde el hemos actuado en consecuencia, impulsando una política de cooperación económica estratégica. Tenemos claro que solamente integrados como región podremos

construir un mejor futuro donde nadie se quede atrás. El éxito de nuestra exige una visión de socios, no de adversarios; de respeto, no de estigmatización”.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de los Estados Unidos para mantener un diálogo diplomático de altura”, concluyó Reyes Carmona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]