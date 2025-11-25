La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como obligatorio el Pronunciamiento Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género.

Este documento fue suscrito por ministras y ministros, quienes manifestaron el compromiso de la institución con la prevención, atención, sanción y erradicación de esta grave violación a los derechos humanos.

Los cinco ejes centrales del pronunciamiento son: reafirmar el compromiso con la igualdad sustantiva; condenar todo acto de violencia, acoso, hostigamiento sexual o discriminación; garantizar acompañamiento jurídico, psicológico y administrativo.

Con poca afluencia de manifestantes comienzan a avanzar los primeros contingentes por la marcha en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Esto a quienes enfrenten situaciones de violencia; impulsar la sensibilización, capacitación y formación permanente, obligatoria y especializada en igualdad sustantiva; y ratificar a la SCJN como un espacio seguro, digno, respetuoso e inclusivo para todas.

La ceremonia de Conmemoración del 25N fue encabezada por las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Sara Irene Herrerías Guerra; así como por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y los ministros, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Aguilar Ortiz, reiteró el compromiso de la Corte con el respeto a las mujeres y el combate a la violencia.

“Nos pronunciamos, de manera firme, categórica e inequívoca, a favor de una política institucional de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género”, aseveró el ministro presidente.

"El 25N no puede limitarse a un acto protocolario"

En su intervención la ministra Loretta Ortiz Ahlf comentó que, para el Poder Judicial, la conmemoración del 25N no puede limitarse a un acto protocolario.

Enfatizó que todas las violencias de género deben ser investigadas, juzgadas, sancionadas y reparadas.

Avanzan contingentes durante la marcha del 25N en la CDMX con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25/11/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La ministra Yasmín Esquivel Mossa llamó a las mujeres a alzar la voz para erradicar toda forma de violencia en su contra.

“No más silencio, no más tolerancia, no más impunidad. Por la cero tolerancia de la violencia contra las mujeres en razón de género, mi anhelo: de llegar a ver el día en que ni en ésta, ni en ninguna otra institución, sea necesario un pronunciamiento como el que hoy, en este Alto Pleno del Tribunal, habremos de firmar”, remarcó.

En su intervención, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra expresó que el Poder Judicial tiene una responsabilidad decisiva para garantizar que ninguna mujer enfrente violencia en condiciones de impunidad.

Indicó que las resoluciones judiciales pueden generar procedentes que protejan derechos, corrijan desigualdades y envíen mensajes claros de no tolerancia a la violencia.

La ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que la mejor manera de contribuir al combate a la violencia de género es a través del ejemplo, y destacó que con la firma del Pronunciamiento se asume la política de cero tolerancia en todos los espacios de la SCJN frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En tanto el ministro Irving Espinosa Betanzo refrendó su compromiso de sumarse activamente a esta causa, al señalar que los hombres deben desaprender las conductas violentas y que todas las personas tienen la responsabilidad de relacionarse con las mujeres desde el respeto.

Colectivas denuncian 280 femincidios y mil 139 mujeres desaparecidas en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández

