La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que "la injustificada pausa autoimpuesta" en la relación entre México y España finalmente esté por terminar con la visita del Rey Felipe VI a nuestro país.

En conferencia de prensa, anunció que, en el mismo sentido, se ha reiniciado la interlocución institucional para llevar a cabo la Reunión Interparlamentaria entre ambas naciones durante la primera semana de agosto de 2026.

“México y España comparten historia, lengua, cultura, inversiones, cooperación y futuro. Por eso, celebro que se abra una nueva etapa de diálogo, respeto y colaboración”, destacó.

Lee también Dichos del zar antidrogas de EU abren una oportunidad para México: Kenia López; pide romper el pacto de impunidad

Dijo que la diplomacia parlamentaria debe servir para tender puentes, no para levantar muros, al tiempo que dio la bienvenida al Rey Felipe VI y a la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francia Armengol, así como a sus compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas, a la próxima reunión interparlamentaria.

“El encuentro entre la presidenta de México y el rey Felipe VI es una buena noticia para ambas naciones. México y España tenemos una relación histórica, cultural, económica, parlamentaria y humana que no puede quedar atrapada en visiones personales, coyunturas o políticas”, señaló.

[Publicidad]

La diputada presidenta afirmó que la relación entre ambos países es mucho más grande que una diferencia política y mucho más profunda que una decisión de unos pocos, e indicó que el hermanamiento centenario demuestra que no puede ser dinamitado por nadie y que supera cualquier visión ideológica o partidista.

Lee también López Rabadán exhorta a morenistas a no caer en actos anticipados de campaña; llama a respetar la ley electoral

“Enhorabuena, que sea por el bien de nuestras relaciones internacionales. De México para el mundo”, subrayó.

[Publicidad]

López Rabadán consideró positivo que durante el encuentro del Rey con la Presidenta de México se dialogue sobre los pueblos originarios e indicó que este tema debe abordarse con respeto, verdad histórica y altura de miras.

“Que se haga, incluso en privado, puede ser un buen punto de partida para relanzar una relación bilateral que le conviene a México, a España y a millones de personas que comparten vínculos familiares, culturales, académicos y económicos entre ambas naciones”, expresó.

Finalmente, la legisladora panista deseó éxito a la Selección Mexicana en su duelo contra Corea del Sur en el marco del Mundial de Futbol 2026 y pronosticó el triunfo nacional por dos goles contra uno.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov