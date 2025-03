Respecto a la nota periodística publicada por Mario Maldonado llamada “Las apuestas de los Empresarios para la Corte y otros cargos del PJF” del periódico “El Universal”, publicado el 24 de marzo de 2025, me permito manifestar lo siguiente:

La nota del señor Maldonado en la que hace alusión a mi persona, a mi cónyuge, a mi madre y ahora también a mi padre y hermanos, es falsa, elaborada con mala fe, con el ánimo de sesgar al lector, desviar la atención y causar deliberadamente daño a nuestro honor, honra e imagen pública.

Por ello, me permito señalar, en primer lugar, que la citada persona repite con malicia, esta vez con algunos ajustes y aumentada a toda mi familia, lo que precisó en el periódico Reforma en la columna titulada “Templo Mayor” publicada el 27 de junio de 2023, sobre la que también realicé derecho de réplica, dado que, con faltas graves a la verdad y carente del rigorismo metodológico que debe caracterizar a un periodista serio, expone el señor Maldonado que el 22 de diciembre de 2022, Actinver fue sentenciado a pagar “unos mil 500 millones de pesos como indemnización por daños y perjuicios”. Sin embargo, el señor Maldonado no dice qué tribunal u órgano jurisdiccional resolvió el asunto que cita en su columna, mismo que desconozco.

Asimismo, aclaro que mi último día de trabajo en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito fue el 30 de septiembre de 2022, fecha previa a la resolución que -el periodista dice- es la fecha en la que se dictó la sentencia y - nuevamente- no precisa qué Tribunal resolvió el asunto. De allí que las afirmaciones del periodista, al ser falsas y con ánimo de dañar a nuestra honra, honor e imagen pública, son graves y más aún en un contexto en el que soy aspirante al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elección que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

Por lo que antecede, desde hace dos años con cinco meses, desconozco cuáles son los asuntos que resuelve el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para el caso en que se haya resuelto por ese Tribunal. Y, por lo que hace al Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es en el que actualmente me encuentro adscrita, tampoco he resuelto asunto alguno en el que las partes sean las que refiere. Por tanto, se pone de manifiesto que no sé a qué expediente se refiere en la nota periodística.

Ello, pues, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no conocí ni he resuelto asunto alguno en el que el que fueran partes banco Actinver y Rafael Zaga Tawil.

Por otra parte, me es preciso exponer que mi cónyuge no ha formado parte de grupo de abogados alguno que defienda a Actinver o al señor Zaga, a quienes yo, mis padres, mi cónyuge y mis hermanos no conocemos, incluso, subrayo que durante mi carrera judicial no he conocido asunto alguno en el que mi cónyuge sea parte o abogado de alguna de las partes.

De igual modo, es falso que mi familia tenga un “consorcio para gestionar y oficializar todo tipo de asuntos”, somos una familia integrada por personas decentes, con valores, principios sólidos y trabajadores, dado que, llevo 28 años laborando en el Poder Judicial Federal, y más de 14 como juzgadora Federal, y todas, absolutamente todas, las sentencias que he dictado han sido en forma autónoma, independiente, objetiva e imparcial.

Durante los pasados 14 años, he sido consistente en mis criterios y nadie interviene en mis asuntos, con esa misma ética se han conducido los miembros de mi familia, tengo un apellido al cual honrar e hijos a quienes se los voy a heredar, y del que quiero que se sienten orgullosos.

De modo que, antes de escribir infundios deben informarse objetivamente, como deber mínimo con el que se han de conducir los profesionales de la comunicación. No calumnien con esa soltura.

Atentamente

Paula María García Villegas Sánchez Cordero