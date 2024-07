El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementeria, negó que su partido esté dividido después de la “esgrima verbal” en redes sociales entre el expresidente Felipe Calderón y el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, por los malos resultados de la elección del 2 de junio.

En entrevista, el legislador por Veracruz afirmó que Acción Nacional pasa ahora por un periodo de reflexión y realiza un análisis de lo ocurrido en el proceso electoral.

Rementeria del Puerto reconoció que no beneficia al PAN que los asuntos internos se ventilen en lo público, porque para eso están las sesiones del Consejo General, como la del sábado pasado. “Ahí se puede decir lo que se tenga que decir, siempre con respeto, ¿no?, porque hacerlo fuera del partido no beneficia al partido y no ayuda en nada”.

Insistió en que no hay división ni fractura en el partido. “Hay personas que encuentran o tienen distintas maneras de ver las cosas, pero eso no quiere decir que el PAN esté dividido, que esté de alguna forma destruyéndose”.

“Hay una discusión, hay un debate, eso no se puede negar. De ahí para allá lo que hay que hacer es ver que es lo que sigue, la forma de encontrar a través de esta reflexión los caminos que permitan al PAN otra vez ser una oferta política atractiva para la población”, señaló.

Por otra parte, el líder panista en el Senado descartó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, próximo senador de la República, se vaya a sumar a Morena para que alcance la mayoría calificada. “No hay ningún riesgo, esos son rumores que no tienen ningún fundamento”, puntualizó.

